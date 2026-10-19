Η μόδα συνάντησε την αθλητική κληρονομιά στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, με τη Νατάλια Μπράιαντ και την Τρίνιτι Ρόντμαν να πραγματοποιούν την εμφάνισή τους στο φαντασμαγορικό σόου του 2026 στο Λος Άντζελες. Οι δύο νεαρές γυναίκες, που έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με δύο εμβληματικές προσωπικότητες του NBA, βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής, σε μια βραδιά με ξεχωριστή σημασία και για τις ίδιες.

Η Νατάλια είναι η μεγαλύτερη κόρη του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ, ενώ η Τρίνιτι είναι κόρη του Ντένις Ρόντμαν. Οι δρόμοι των οικογενειών τους είχαν συναντηθεί πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, όταν οι δύο παλαίμαχοι αστέρες του NBA φόρεσαν μαζί τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς. Ο Ρόντμαν εντάχθηκε στην ομάδα τον Φεβρουάριο του 1999, συνυπάρχοντας στο παρκέ με τον νεαρό τότε Μπράιαντ.

Natalia Bryant and Trinity Rodman at the Victoria’s Secret fashion show! Kobe Bryant and Dennis Rodman were teammates on the Lakers in 1999. Trinity: "We have known each other since we were like 4 or 5 years old." https://t.co/PiDyWVbSLN — Ballislife.com (@Ballislife) October 19, 2026

Σήμερα, οι κόρες τους συναντήθηκαν σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον με την πασαρέλα του γνωστού οίκου εσωρούχων να φέρνει ξανά στο προσκήνιο δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα επώνυμα στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού μέσα από τον χώρο της μόδας.

Για τη Νατάλια Μπράιαντ, η συμμετοχή στο Victoria’s Secret Fashion Show αποτέλεσε έναν ιδιαίτερο σταθμό, καθώς η ίδια είχε εκφράσει τη συγκίνησή της για την πραγματοποίηση ενός παιδικού ονείρου, καθώς χαράζει τη δική της διαδρομή, με ενδιαφέροντα που εκτείνονται από το μόντελινγκ έως τον κινηματογράφο.

Natalia Bryant walking in the Victoria’s Secret Fashion Show 🪽 #VictoriasSecretFashionShow #angel #Kobe https://t.co/otxWCloIty October 19, 2026

Για την Τρίνιτι Ρόντμαν, η πασαρέλα της Victoria’s Secret αποτέλεσε μια νέα εμπειρία πέρα από το ποδοσφαιρικό γήπεδο, όπου έχει ήδη καταξιωθεί ως μία από τις σημαντικότερες παρουσίες του αμερικανικού ποδοσφαίρου γυναικών.

Η 24χρονη επιθετικός αγωνίζεται στην Washington Spirit και στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, έχοντας εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος. Η πορεία της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, ενώ το συμβόλαιό της έχει τραβήξει το ενδιαφέρον, καθώς συγκαταλέγεται στις πιο υψηλά αμειβόμενες ποδοσφαιρίστριες παγκοσμίως.