Ένα παιχνίδι για γερά νεύρα και κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Με τις δύο ομάδες να κονταροχτυπιούνται για την πρωτιά στη βαθμολογία ο κόσμος γέμισες τις εξέδρες για να παρακολουθήσουν το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Η ένταση μέσα στο γήπεδο αντανακλάται στις κερκίδες με τον κόσμο να έχει κατακλύσει το γήπεδο με φωνές τραγούδια και πολλά χειροκροτήματα.
19/10/2026ΧΑΝΤΜΠΟΛ
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Γεμάτες εξέδρες στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν
Γέμισε το κλειστό γυμναστήριο «Γ. Κασιμάτης» για την αναμέτρηση ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στην Α1 χάντμπολ γυναικών για την 4η αγωνιστική.