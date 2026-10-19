ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Γεμάτες εξέδρες στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν

Ένα παιχνίδι για γερά νεύρα και κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Με τις δύο ομάδες να κονταροχτυπιούνται για την πρωτιά στη βαθμολογία ο κόσμος γέμισες τις εξέδρες για να παρακολουθήσουν το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Η ένταση μέσα στο γήπεδο αντανακλάται στις κερκίδες με τον κόσμο να έχει κατακλύσει το γήπεδο με φωνές τραγούδια και πολλά χειροκροτήματα.

Το βίνετο: