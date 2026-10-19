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ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Γεμάτες εξέδρες στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν
19/10/2026
ΧΑΝΤΜΠΟΛ

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Γεμάτες εξέδρες στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν

Χριστίνα Κατσαμούρη

Γέμισε το κλειστό γυμναστήριο «Γ. Κασιμάτης» για την αναμέτρηση ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στην Α1 χάντμπολ γυναικών για την 4η αγωνιστική.

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Ένα παιχνίδι για γερά νεύρα και κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Με τις δύο ομάδες να κονταροχτυπιούνται για την πρωτιά στη βαθμολογία ο κόσμος γέμισες τις εξέδρες για να παρακολουθήσουν το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Η ένταση μέσα στο γήπεδο αντανακλάται στις κερκίδες με τον κόσμο να έχει κατακλύσει το γήπεδο με φωνές τραγούδια και πολλά χειροκροτήματα.

Το βίνετο:

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