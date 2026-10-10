Ατλάντα Ντριμ και Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στους τελικούς του WNBA. Η Ατλάντα επιβλήθηκε της Νέας Υόρκης με 85-83 και «σκούπισε» με 3-0 στη σειρά των ημιτελικών τις Νιου Γιορκ Λίμπερτι, ενώ οι Βάλκιρις «σκούπισαν» με τη σειρά τους τις Λας Βέγκας Έισις επικρατώντας με 87-77.

Έιντζελ Ρις (22 πόντοι, 9 ριμπάουντ), Ριν Χάουαρντ (21 πόντοι, 4/10 τρίποντα) και Τζόρντιν Κάναντα (19 πόντοι, 11 ασίστ), ξεχώρισαν για την Ατλάντα. «Πρώτο βιολί» για το Γκόλντεν Στέιτ η Κάιλα Θόρντον με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Οι δύο ομάδες θα «μονομαχήσουν» για το πολυπόθητο τρόπαιο στη σειρά των τελικών, που ξεκινά τα ξημερώματα της Κυριακής 18 Οκτωβρίου.