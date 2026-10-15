Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων ξεκίνησαν, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να παίρνουν τη νίκη στην πρεμιέρα του EuroCup Women, τον Παναθλητικό να χάνει και τον Αθηναϊκό να ξεκινάει με το... αριστερό την «ιστορική» του παρουσία στη EuroLeague Women.

Εντυπωσιακή Χριστινάκη, «άχαστη» Καρλάφτη

Ο Ολυμπιακός ήταν... σαρωτικός στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup Women... διαλύοντας τη Φέρον με 96-68 και ξεκίνησε με το.. δεξί τις φετινές ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Για τις «ερυθρόλευκες» σε καταπληκτικό βράδυ ήταν η Ελεάννα Χριστινάκη η οποία αναδείχθηκε η πολυτιμότερη της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας τον αγώνα, έχοντας 26 πόντους (3/6 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 5/5 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Η διεθνής γκαρντ έδειξε σε ακόμη ένα ματς του Ολυμπιακού πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και βγήκε μπροστά στο πιο κρίσιμο ματς της ομάδας του Πειραιά μέχρι τώρα.

Μάλιστα πέραν της Χριστινάκη, τρομερή ήταν και η Καρλάφτη. Πιο συγκεκριμένα η παίκτρια των «ερυθρόλευκων», ήταν... άχαστη έξω από τη γραμμή των 6.75μ, έχοντας 12 πόντους με (4/4 τρίποντα!) σε 12 λεπτά. Έδωσε πολύτιμες λύσεις στον Ολυμπιακό και έδειξε και εκείνη με τη σειρά της πως βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική φόρμα.

Καθοριστική Κριμίλη στο φινάλε για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Άλμπα Βερολίνου με 81-73 με την Ιωάννα Κριμίλη να αναδεικνύεται η πολυτιμότερη του αγώνα. Η διεθνής γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ενώ μάλιστα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Συγκεκριμένα με το σκορ να είναι 76-69, δύο λεπτά πριν το φινάλε, η Κριμίλη ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων και έδωσε +10 στις «πράσινες», καθώς και προβάδισμα νίκης. Το τρίποντο που έβαλε η γκαρντ του Παναθηναϊκού ήταν πολύ κρίσιμο, αφού αν αστοχούσε, τότε οι φιλοξενούμενες θα είχαν την ευκαιρία να μειώσουν μέχρι και στους τέσσερις στη συνέχεια.

Συνολικά ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 18 πόντους (5/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές), 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Ο Αθηναϊκός ηττήθηκε, αλλά η Βανλού έδειξε τι παίκτρια είναι

Ο Αθηναϊκός δεν μπορεί να κρατήσει πολλά από την 1η αγωνιστική του στη EuroLeague Women και σίγουρα θα θέλει να ξεχάσει γρήγορα την... ιστορική του πρεμιέρα στη διοργάνωση.

Παρά ταύτα, ο Ηλίας Ζούρος έχει έναν λόγο για να... χαμογελάει, παρά την ήττα της ομάδας του στη Λιθουανία και αυτός είναι η Τζούλι Βανλού.

Η ομάδα του Βύρωνα, ήξερε πολύ καλά τι παίκτρια πήρε και η Βελγίδα γκαρντ από το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό ματς, έδειξε την ποιότητά της στο παρκέ.

Συνολικά πέτυχε 14 πόντους (1/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα), ενώ είχε 7 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Πρόκειται για μια πολύ ποιοτική παίκτρια η οποία μπορεί να προσφέρει πολλές λύσεις στον Αθηναϊκό, τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση μέσα στη σεζόν.





PHOTO CREDITS: FIBA