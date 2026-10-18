Κωνσταντίνου στο gWomen: «Ο Ολυμπιακός έχει μέταλλο, έδειξε πώς αξίζει να κερδίζει κάθε παιχνίδι»

Ο Ολυμπιακός με πέντε διαδοχικούς πόντους έκανε την ανατροπή στο τάι μπρέικ και νίκησε στη Σαντορίνη τον ΑΟ Θήρας για την 1η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Μετά το τέλος της συγκλονιστικής αναμέτρησης (17/10), η Μανωλίνα Κωνσταντίνου, μίλησε στο gWomen για τη νικηφόρα πρεμιέρα της ερυθρόλευκης ομάδας.

Η Κύπρια διεθνής ακραία σημείωσε χαρακτηριστικά: «Hταν πρεμιέρα, περιμέναμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Σαντορίνη πάντοτε δυσκολεύει τους αντιπάλους στην έδρα της. Έπαιξε πολύ καλά σήμερα και μας δυσκόλεψε σε πολλά σημεία. Και εμείς η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρηθήκαμε λίγο με τραυματισμούς στην αρχή της περιόδου και την προετοιμασία. Οπότε τώρα ξεκινάμε να βρίσκουμε ουσιαστικά τα πόδια μας και να γινόμαστε έτσι μία ομάδα και μία γροθιά. Όμως το σημαντικό είναι ότι στα δύσκολα σημεία βρήκαμε το χαρακτήρα μας και τελικά κερδίσαμε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει μέταλλο. Είναι η ομάδα που το έχει αποδείξει μέσα στα χρόνια. Είναι για τους δύσκολους αγώνες. Έχει φτιάχτει γι' αυτό και θεωρώ ότι έδειξε πώς αξίζει να κερδίζει κάθε παιχνίδι.

Οι στόχοι του Ολυμπιακού είναι πάντα ίδιοι. Είναι πάντα υψηλοί, είναι πάντα η πρωτιά. Έχουμε πολύ μακρύ δρόμο μπροστά μας, αλλά το θέμα είναι να χτίζουμε σιγά-σιγά το δικό μας το παιχνίδι».

Για την επιστροφή της στην ομάδα έπειτα από μια δεκαετία συμπλήρωσε: «Έχουν περάσει δεκα χρόνια. Παρόλα αυτά υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και αμοιβαίος σεβασμός προς τους ανθρώπους και το σύλλογο. Οπότε αυτό για μένα είναι η πολύ δυνατή βάση που ξεκινάω. Επίσης έχουμε πολύ καλό κλίμα στην ομάδα και έχουμε φτιάξει έτσι μια πολύ καλή παρέα. Γιατί πρώτα απ' όλα αυτό είμαστε, μια παρέα, που μπαίνουμε στο γήπεδο και διεκδικούμε έναν κοινό στόχο».