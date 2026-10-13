Ζιάκας: «”Κλειδί” ο ρυθμός με Φερόλ, στόχος να φτάσουμε ψηλά στο EuroCup»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει στη νίκη επί του Αμύντα για την Allwyn Women’s Basketball League 1. Ο assistant coach των «ερυθρόλευκων», μίλησε στο EOK WebRadio για αυτό το θετικό αποτέλεσμα, αλλά και ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Φερόλ για το EuroCup.

Ο Ζιάκας είπε

Για τη νίκη επί του Αμύντα: «Το προπονητικό staff είναι καινούργιο και υπάρχουν πολλές καινούργιες προσθήκες, κυρίως στις ξένες. Είμαστε σε μια διαδικασία που υπάρχει μια νέα ομάδα και πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή με το πώς θα διαμορφωθούν οι καταστάσεις. Καταφέραμε να κάνουμε δύο νίκες, απέναντι στον Πανσερραϊκό στην πρεμιέρα, μια πολύ καλή ομάδα που συμμετέχει επίσης στην Ευρώπη και την Κυριακή (11/10) απέναντι στον Αμύντα, με κάποιες δυσκολίες που συναντήσαμε. Είναι λογικό αυτήν την περίοδο να μην έχουμε μια σταθερή απόδοση για σαράντα λεπτά, πολύ λίγες ομάδες έχουν καταφέρει να το πετύχουν αυτό. Ξεκινήσαμε “μουδιασμένα” το ματς, πήραμε μια διαφορά, στο ημίχρονο νομίζαμε πως έχουμε σιγουρέψει τη νίκη και μπήκαμε σε μια διαδικασία να προσπαθήσουμε και να μοιράσουμε τον χρόνο και να τεστάρουμε πράγματα. Άλλαξε την άμυνά του κι ο Αμύντας, οπότε όλα αυτά μάς υποχρέωσαν να μπούμε σε μια διαδικασία να βάλουμε περισσότερη ενέργεια μέσα στον αγώνα. Ουσιαστικά, όμως, ποτέ δεν κινδυνεύσαμε να χάσουμε, παρ’ ότι ο Αμύντας έφτασε στους δύο πόντους τη διαφορά».

Για το τι κρατούν απ’ τη νίκη αυτήν: «Νομίζω πως κρατάμε το γεγονός ότι μπορέσαμε και αντιδράσαμε όταν δεν πήγε καλά ο αγώνας. Βάλαμε δύο κρίσιμα σουτ. Γενικότερα την κρίσιμη στιγμή μπορέσαμε να “διαβάσουμε” τις καταστάσεις και να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Το άλλο που πρέπει να κρατήσουμε είναι πως κανένα ματς δεν είναι εύκολο και δε μπορείς να το υπολογίσεις στα κερδισμένα με σιγουριά. Το ότι όλες οι ομάδες του πρωταθλήματος θα παίζουν με τέσσερις ξένες φέτος καθιστά ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να είσαι πάντοτε υποψιασμένος και έτοιμος ν’ αντιδράσεις».

Για την αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας: «Απ’ την πρώτη στιγμή είπαμε πως θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα προσαρμοσμένη στα καινούργια δεδομένα του σύγχρονου μπάσκετ, δηλαδή μια αθλητική ομάδα. Προσπαθήσαμε να επιλέξουμε ξένες και Ελληνίδες που θα μπορούν να βγάλουν ενέργεια μέσα στο παρκέ, να φτιάξουμε μια ομάδα που θα μπει στη διαδικασία να κάνει rotation, να μπαίνουν παίκτριες από τον πάγκο και να δίνουν ενέργεια. Φυσικά, ακόμα χρειαζόμαστε χρόνο για να το πετύχουμε αυτό. Ταυτόχρονα, έχουμε και πολλές υποχρεώσεις, τώρα μπαίνουμε και στη διαδικασία των ευρωπαϊκών αγώνων, οπότε θα πρέπει να τα συνδυάσουμε και να τα προσαρμόσουμε όσο γρηγορότερα γίνεται».

Για το παιχνίδι με τη Φερόλ (14/10) για το EuroCup: «Είναι μια τυπική ισπανική ομάδα, η οποία τρέχει, χρησιμοποιεί πολλές παίκτριες απ’ τον πάγκο. Αν δείτε τα νούμερά τους, είναι δέκα παίκτριες που παίζουν διψήφιο αριθμό λεπτών. Δεν υπάρχουν τριαντάλεπτα και τριανταπεντάλεπτα λεπτά συμμετοχής, φροντίζουν συνέχεια να έχουν “φρέσκες” παίκτριες μέσα στη διαδικασία του αγώνα. Θα πρέπει να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στον ρυθμό του παιχνιδιού. Είναι το “κλειδί” αυτό. Τρέχουν συνέχεια στον αιφνιδιασμό, μετά από εύστοχο καλάθι προσπαθούν να φύγουν γρήγορα στην επίθεσή τους, να επιβάλουν έναν πολύ γρήγορο ρυθμό. Είναι πολύ δυνατή ομάδα και στα επιθετικά ριμπάουντ, οπότε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι στα box-out, να μην τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν δεύτερες επιθέσεις. Δεν έχουν βασικό χαρακτηριστικό το να παίξουν με screen στη μπάλα, παίζουν με πολλά off-ball screens. Τους έχουμε “διαβάσει” αρκετά καλά, σίγουρα κι εκείνοι εμάς. Θα είναι ένα δυνατό ματς. Θεωρώ, όμως, πως ο έλεγχος του ρυθμού θα κρίνει τα πάντα. Αν μπορέσουμε να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα, θα είμαστε και πιο κοντά στο να πετύχουμε τον στόχο μας».

Για τον στόχο του Ολυμπιακού στο EuroCup: «Εγώ δε νομίζω πως υπάρχει δυνατότητα, κυρίως για μια νέα ομάδα, να πει πως ο στόχος είναι συγκεκριμένος. Δεν είναι διπλωματική η απάντησή μου. Πιστεύω πως δε θα ήταν έξυπνο από κανέναν να πει κάτι τέτοιο. Πέρυσι η ομάδα έκανε μια πολύ καλή πορεία στο EuroCup και εννοείται πως στόχος μας φέτος είναι να φτάσουμε τουλάχιστον στο περσινό επίπεδο και, αν μπορέσουμε, ακόμα ψηλότερα. Νομίζω πως δεν είναι εύκολο για καμία ομάδα να θέσει εκ των προτέρων κάποιον συγκεκριμένο στόχο. Είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός, μια δύσκολη διοργάνωση με πάρα πολύ καλές ομάδες. Πέρυσι ο Αθηναϊκός, με ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ, έφτασε στον τελικό και έχασε όπως έχασε… Τα στάνταρ είναι πάρα πολύ υψηλά και δεν είναι εύκολο να προσεγγίσεις το ψηλότερο επίπεδο. Ο στόχος είναι να έχουμε μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα, κάθε φορά να είμαστε όλο και καλύτεροι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και όταν τελειώσει η ιστορία αυτή τουλάχιστον να είμαστε ικανοποιημένοι απ’ αυτό που κάναμε».

Για την κατάσταση με τις ξένες και τον περιορισμό της παρουσίας τους στο παρκέ: «Κι εμείς προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σ’ αυτήν την κατάσταση, γιατί είναι πρωτόγνωρη. Το να κοουτσάρεις και ταυτόχρονα να έχεις στο μυαλό σου πως δε μπορείς να βάλεις παίκτριες που μπορεί εκείνη τη στιγμή να βολεύει να μπουν, θέλει μεγάλη προσαρμογή. Στην Ευρώπη δε θα έχουμε αυτόν τον περιορισμό, αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα πιστεύω πως με τον καιρό θα μπορέσουμε να μπούμε σ’ αυτήν τη διαδικασία. Έχουμε φτιάξει στο μυαλό μας κάποια δίδυμα παικτριών που θα πρέπει να είναι στο παρκέ ταυτόχρονα έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε τη χημεία που μας βολεύει και που θέλουμε να χρησιμοποιούμε στους αγώνες. Είμαστε σε “αχαρτογράφητα νερά”. Προσπαθούμε να βρούμε τις ισορροπίες μας στη διαχείριση, να μη χάνει τον ρυθμό της η ομάδα, γιατί είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Όλα αυτά δε μπορούν να λυθούν παρά μόνο μέσα απ’ τη διαδικασία των αγώνων. Όσο θα προχωράει ο καιρός, οι ομάδες θα κάνουν τις προσαρμογές που χρειάζεται για κάθε ματς».