Ο Αθηναϊκός είναι έτοιμος να γράψει ιστορία! Η ομάδα του Βύρωνα θα δώσει το «παρών» για πρώτη φορά στη EuroLeague Γυναικών και το ταξίδι του συνόλου του Ηλία Ζούρου ξεκινά από τη Λιθουανία. Στη χώρα της Βαλτικής θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Κιμπίρκστις (14/10, 19:00) στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του Α' Ομίλου.

Στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν επίσης η γαλλική Λαντ και η ισπανική Σαραγόσα, με τον Αθηναϊκό να επιδιώκει να εξασφαλίσει την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Η φάση των ομίλων απαρτίζεται από 16 ομάδες, οι οποίες επιμερίζονται σε τέσσερα γκρουπ των τεσσάρων. Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν στον δεύτερο γύρο της EuroLeague Γυναικών, ενώ εκείνες που θα τερματίσουν στην τέταρτη θέση θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία μέσω των playoffs του EuroCup.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί live από το κανάλι της EuroLeague Women στο You Tube.