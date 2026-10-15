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Χαρούλα Δημητρίου: Το μήνυμα από την Ιταλική Ομοσπονδία και η προσδοκία για κάτι αντίστοιχο στην Παιανία

Χαρούλα Δημητρίου: Το μήνυμα από την Ιταλική Ομοσπονδία και η προσδοκία για κάτι αντίστοιχο στην Παιανία

Μάρθα Χωριανοπούλου

Την Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τον τρόπο με τον οποίο τιμά τις γυναίκες του ποδοσφαίρου ανέδειξε η Χαρούλα Δημητρίου μέσα από ανάρτησή της στο Instagram..

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Ένα ξεχωριστό παράδειγμα ισότητας και αναγνώρισης του ποδοσφαίρου γυναικών ανέδειξε η Χαρούλα Δημητρίου μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, μεταφέροντας εικόνες από την Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Συγκεκριμένα στους τοίχους της εισόδου της ιταλικής ομοσπονδίας, οι γυναίκες αρχηγοί και θρύλοι έχουν τη δική τους θέση δίπλα στους άνδρες συναδέλφους τους, σε μια συμβολική κίνηση που αναγνωρίζει την προσφορά τους στο ποδόσφαιρο και δεν έχει το ποδόσφαιρο γυναικών στην... αφάνεια.

Η Δημητρίου που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο χώρο, στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτή την εικόνα, εκφράζοντας την ευχή να υπάρξει μια αντίστοιχη πρωτοβουλία και στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Παιανία.

«Ανυπομονούμε να δούμε κάτι αντίστοιχο και στην Παιανία», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα της ανάρτησής της. Θυμίζουμε ότι η Χαρούλα Δημητρίου έχει επιστρέψει στον Παναθηναϊκο, έχοντας παίξει και 4 χρονιές στο «τριφύλλι», είναι πλέον μάνατζερ του τμήματος.

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