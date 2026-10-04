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Παναθηναϊκός: Οι φίλαθλοι αποθέωσαν τη 15χρονη Μηλιτσοπούλου παρά το άστοχο lay-up
04/10/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Οι φίλαθλοι αποθέωσαν τη 15χρονη Μηλιτσοπούλου παρά το άστοχο lay-up

Ευτυχία Οικονομίδου

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ είχε ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο με πρωταγωνίστρια τη 15χρονη Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου που αποθεώθηκε από τον κόσμο.

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Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του στην Α1 Γυναικών νικώντας τον ΠΑΟΚ με 91-52 στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» για την πρώτη αγωνιστική.

Ωστόσο, μία τρομερή στιγμή έλαβε χώρα στο ματς, όταν ο κόσμος του επιβράβευσε την 15χρονη Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου με ένα θερμό χειροκρότημα, παρά το άστοχο lay-up της 2,5 λεπτά πριν από τη λήξη. Σε εκείνο το σημείο, οι «πράσινες» βγήκαν στον αιφνιδιασμό, με τη νεαρή αθλήτρια να μην καταφέρνει να ολοκληρώσει την προσπάθειά της.

Η αντίδραση της εξέδρας, ωστόσο, ήταν εντυπωσιακή, καθώς οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τη 15χρονη.

Δείτε το φοβερό στιγμιότυπο

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