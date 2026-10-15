Κριμίλη στο GWomen: «Είναι ο καλύτερος κόσμος στην Ευρώπη, παίζουμε και για αυτούς»

Στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού, πρωταγωνίστρια στη νίκη επί της Άλμπα Βερολίνου ήταν η Ελληνίδα γκαρντ Ιωάννα Κριμίλη. Με καθοριστικά τρίποντα, δημιουργία και σκορ, η Κριμίλη κράτησε τις «πράσινες» στο τιμόνι του παιχνιδιού, βρίσκοντας απαντήσεις σε κάθε πρόβλημα που δημιουργούσε η αντίπαλη ομάδα.

Σε ένα παιχνίδι που παρέμεινε αμφίρροπο σε όλη του τη διάρκεια, με τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει στο σκορ, αλλά την Άλμπα να μειώνει τη διαφορά, η Κριμίλη αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα. Ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Ελληνίδα γκαρντ μίλησε με την προσωπικότητα και τη θέλησή της για τη νίκη, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Όσα είπε η Κριμίλη στο GWomen:

Καταπληκτική νίκη και πρεμιέρα στην Ευρώπη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ποιο είναι το σχόλιο σου για το παιχνίδι; «Εντάξει, σημασία έχει σίγουρα η νίκη, αυτό είναι το πιο σημαντικό απ’ όλα. Αλλά νομίζω ότι κάναμε αρκετά λάθη και από αύριο πρέπει να τα δούμε, ώστε να γίνουμε καλύτερες. Και αμυντικά πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένες».

Πέρυσι κάνατε μια καταπληκτική σεζόν, φτάνοντας μέχρι τους «8» στην Ευρώπη. Η συνέχεια προμηνύεται πολύ θετική. «Εντάξει, ίσως έχουμε κάνει ένα αργό ξεκίνημα. Αλλά επειδή ξέρω τις συμπαίκτριές μου και τους προπονητές μου, θεωρώ ότι θα τα πάμε πολύ καλά. Στόχος μας είναι πάντα να γινόμαστε καλύτερες σε κάθε παιχνίδι και να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Οπότε, θεωρώ ότι θα έχουμε μια πολύ καλή πορεία και φέτος».

Ήταν ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι, με πολύ γρήγορο ρυθμό, έντονο επιθετικό transition και πολλές αμυντικές επιστροφές. Καταφέρατε να βρείτε καλά σουτ και λύσεις, ενώ ήσουν καθοριστική στα σημεία που έπρεπε. Ένα σχόλιο γι’ αυτό. «Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει ξεκάθαρα με τις συμπαίκτριές μου, με τον τρόπο που μου πασάρουν την μπάλα και με το ότι με πιστεύουν πάντα. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για τους προπονητές μας. Η κόουτς συνεχώς μου δίνει την μπάλα, σχεδιάζει επιθέσεις για μένα και με πιστεύει. Οπότε, αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να βοηθάω κι εγώ την ομάδα μου να πετύχει τους στόχους της».

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού σάς ακολουθεί ακόμη και στα εκτός έδρας παιχνίδια. «Είναι φανταστικός ο κόσμος μας. Είναι ο καλύτερος κόσμος στην Ευρώπη, το έχω πει πολλές φορές. Είναι ο έκτος παίκτης μας. Γινόμαστε καλύτερες για αυτούς. Παίζουμε και για αυτούς. Οπότε, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Είμαστε πολύ ευγνώμονες που τους έχουμε δίπλα μας».