Φασούλα στο GWomen: «Ο τίτλος του MVP είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς»

Η Μαριέλλα Φασούλα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, οδηγώντας την ομάδα της στην κατάκτηση του τροπαίου. Μετά το τέλος του αγώνα, η διεθνής σέντερ πανηγύρισε μαζί με τις συμπαίκτριές της και την οικογένειά της, ενώ μίλησε στο μικρόφωνο του Gwomen για τη σημαντική επιτυχία.

Αναφερόμενη στην κατάκτηση του Super Cup και την προσωπική της διάκριση, τόνισε πως η επιτυχία είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας:

«Εντάξει, είναι ο πρώτος τίτλος της σεζόν. Χαίρομαι πολύ που μπορούσαμε να το καταφέρουμε. Εντάξει, το MVP είναι δουλειά ομάδας, εγώ πιστεύω. Δεν είναι τίποτα ατομικό. Με βοήθησαν οι συμπαίκτριές μου. Χαίρομαι που μπορούσα να προσφέρω οτιδήποτε για αυτή τη νίκη».

Η Φασούλα στάθηκε και στο γεγονός ότι η ομάδα της δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αντίδρασης και του μαθήματος που πήρε από την αναμέτρηση:

«Δεν ξεκινήσαμε καλά, ξεκάθαρα. Δεν ήταν η ενέργεια που θέλαμε να βγάλουμε. Αλλά το μαζέψαμε κάπως. Απλά είναι άλλο ένα μάθημα. Χαίρομαι που κατακτήσαμε τον τίτλο».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στην Έλενα, για την οποία οι παίκτριες της ομάδας φόρεσαν μπλούζες με το μήνυμα «Περαστικά Έλενα», δείχνοντας στη συμπαίκτριά τους ότι την έχουν πάντα μαζί τους.

«Εντάξει, είμαστε πίσω από την Έλενα. Είναι πάντα κοντά μας. Είναι άτυχη. Δυστυχώς, αυτά έχει ο αθλητισμός. Αλλά είναι πάντα μαζί μας. Είμαστε πάντα δίπλα της και θα επιστρέψει πολύ σύντομα κοντά μας. Έχει και αυτή τη μαχητική ψυχή που είμαι σίγουρη ότι θα είναι 100 φορές καλύτερη και όλα στην επιστροφή της».