Η 34χρονη μέσος της Κάνσας Σίτι Κάραντ, Βανέσα ΝτιΜπερνάρντο, είχε μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω της εγκυμοσύνης και της γέννησης της κόρης της, Τσάρλι Μέι, τον περασμένο Ιανουάριο. Η επιστροφή της πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, έπειτα από μια απαιτητική περίοδο προσαρμογής και αποκατάστασης, αποδεικνύοντας πως η μητρότητα και ο επαγγελματικός αθλητισμός μπορούν να συνυπάρξουν.

Η μεγάλη στιγμή, ωστόσο, ήρθε στον τελικό του NWSL Championship απέναντι στην Ουάσινγκτον Σπίριτ, το περασμένο Σάββατο (21/11). Στο 54ο λεπτό, η ΝτιΜπερνάρντο εκτέλεσε ένα εντυπωσιακό κόρνερ, στέλνοντας την μπάλα απευθείας στα δίχτυα και πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ.

Το τέρμα της έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα της, ενώ η Κάνσας Σίτι Κάραντ επικράτησε τελικά με 2-1, κατακτώντας το πρώτο πρωτάθλημα NWSL στην ιστορία της. Η Αμερικανίδα μέσος αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια του τελικού, επισφραγίζοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την προσωπική της επιστροφή.

Η ίδια δεν έκρυψε πόσο σημαντική ήταν η στήριξη που έλαβε από την ομάδα της, ενώ η παρουσία της μικρής Τσάρλι Μέι αποτέλεσε ένα ξεχωριστό κίνητρο σε όλη αυτή την προσπάθεια.

Από την αποχή λόγω εγκυμοσύνης, στην επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους και τελικά στην κορυφή του αμερικανικού ποδοσφαίρου, η Βανέσα ΝτιΜπερνάρντο απέδειξε ότι η μητρότητα δεν σημαίνει το τέλος των μεγάλων αθλητικών ονείρων.