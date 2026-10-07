Έσπασε τα... κοντέρ και τα ρεκόρ τηλεθέασης ο πρώτος γύρος των playoffs του WNBA! H πρώτη φάση της τελικής ευθείας του κορυφαίου πρωταθλήματος Γυναικών στον κόσμο ολοκληρώθηκε με θέαμα, ανατροπές, εκπλήξεις αλλά -κατά κόρον- με νούμερα που ζαλίζουν σε επίπεδα τηλεθέασης και προσέλευσης στα γήπεδα της αντίπερα όχθης του Ατλαντικού.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το «justwomenssports», οι τηλεθεατές που παρακολούθησαν τον πρώτο γύρο ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, αφού έφτασαν τους 1.3 εκατομμύρια, αριθμό που υπερκέρασε κάθε προηγούμενο, δείχνοντας τη ραγδαία εξάπλωση του ενδιαφέροντος στο φιλοθεάμον κοινό.

Όσον αφορά, τους μπασκετόφιλους που πήγαν δια ζώσης να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες των κορυφαίων παικτριών μπάσκετ του πλανήτη, τα νούμερα -και εκεί- ζαλίζουν. Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας πηγής, η προσέλευση στα πιο επιβλητικά γήπεδα του WNBA αυξήθηκε κατά 20% συγκριτικά με το 2025, αγγίζοντας τα 3.8 εκατομμύρια.