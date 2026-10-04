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Έχοντας πραγματοποιήσει μια πολύ μεστή χρονιά με τη φανέλα των Ατλάντα Ντριμ, η Έντζελ Ρις αναδείχθηκε η κορυφαία αμυντικός της σεζόν.

Συγκεκριμένα η Αμερικανίδα παίκτρια συγκέντρωσε 46 από τις 74 ψήφους και ανταμείφθηκε για την εξαιρετική δουλειά που έκανε στο κομμάτι των ριμπάουντ. Συνολικά μάζεψε 521 ριμπάουντ και έγινε η πρώτη στην ιστορία που ξεπέρασε τα 500.

Μ.ο είχε 12.1 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ επίσης ήταν και τρίτη στα κλεψίματα με 1.8 ανά ματς.

PHOTO CREIDTS: x_wnba

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