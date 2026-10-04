Έχοντας πραγματοποιήσει μια πολύ μεστή χρονιά με τη φανέλα των Ατλάντα Ντριμ, η Έντζελ Ρις αναδείχθηκε η κορυφαία αμυντικός της σεζόν.

Συγκεκριμένα η Αμερικανίδα παίκτρια συγκέντρωσε 46 από τις 74 ψήφους και ανταμείφθηκε για την εξαιρετική δουλειά που έκανε στο κομμάτι των ριμπάουντ. Συνολικά μάζεψε 521 ριμπάουντ και έγινε η πρώτη στην ιστορία που ξεπέρασε τα 500.

Μ.ο είχε 12.1 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ επίσης ήταν και τρίτη στα κλεψίματα με 1.8 ανά ματς.

Angel Reese was overwhelmed with emotion as her Mom surprised her and let her know she had won the 2026 Defensive Player of the Year award. 🥹 (🎥 @WNBA) https://t.co/Wh4kcHQ4pP October 1, 2026

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