Ο κάτοχος του περσινού τίτλου, Αθηναϊκός, έκανε ιδανική εκκίνηση στη νέα σεζόν της Α1 Γυναικών, καθώς επικράτησε στην πρεμιέρα με 94-55 της ομάδας της Καβάλας.

Στο Αλεξάνδρειο, ο Κρόνος BC Plasis πανηγύρισε μία σημαντική νίκη απέναντι στον Άρη, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο φινάλε. Η Σταθοπούλου ευστόχησε σε τρίποντο και χάρισε στην ομάδα της το 66-63.

Νικηφόρα ξεκίνησε και ο Παναθλητικός, ο οποίος επιβλήθηκε με 71-59 του Αμύντα. Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Ζαουί, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους.

Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 91-52 στην έδρα του. Η Κέιβ ήταν η πρώτη σκόρερ των «πράσινων» με 19 πόντους, ενώ η Σταμολάμπρου πρόσθεσε 16. Τέλος, ο ΠΑΣ Γιάννινα έφυγε με το «διπλό» από τη Βούλα, κερδίζοντας τον Πρωτέα με 71-64. Καθοριστικό για την εξέλιξη της αναμέτρησης ήταν το σερί 20-0 που πραγματοποίησε η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο.

1η Αγωνιστική – Αποτελέσματα (Κυριακή 4/10)

Άρης-Κρόνος BC Plasis 63-66

Αθηναϊκός Qualco-Πάνθηρες Καβάλας 94-55

Παναθλητικός-Αμύντας 71-59

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 91-52

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 64-71

Σάββατο 3/10

Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός Fibran 101-67

Τα στατιστικά

Αθηναϊκός -Πάνθηρες Καβάλας 94-55

Δεκάλεπτα:26-15, 46-28, 79-41, 94-55

Αθηναϊκός Qualco (Ζούρος): Ράτζα 11(1), Χαιριστανίδου, Τσινέκε 6, Βαν ντε Χορτς 7(1), Χρίστοβα 10, Γιακούμπτσοβα 6(2), Λούκα 9(1), Πρινς 12(1),Παρκς 10, Φασούλα 14, Βανλού 5(1).

Πάνθηρες Καβάλας (Χαντέλης): Νέλσον 9(1), Κέλι 16(1), Καραγιάννη 2, Ποντικάκη, Μαραβέλια, Ιβανούσα, Αϊβαζίδου 2, Μοδέα, Σύρπα 4, Σταματάκη, Χόμπι 18, Κοντογιάννη.

Άρης-Κρόνος BC Plasis 63-66

Αρης (Κωτούλης): Ντάιερ 14(1), Μιχαηλίδου Κ. 6(2), Ιγγλέζου 2, Διαμαντοπούλου, Γουίλιαμς 25(2), Μιχαηλίδου Ε. 2, Τουτουντζίεβα 2, Μάντζου, Πάτι 4, Ντάλα 10(2).

Κρόνος BC Plasis (Σκληρός): Σέιβερς 6, Χατζηβασιλείου 11(1), Φιντάν 8, Κορρέ 4(1), Πατεράκη 2, Μπακερβίλε 16, Σταθοπούλου 3(1), Τέρελ 16(1), Τζανετάτου 4.

Παναθλητικός-Αμύντας 71-59

Δεκάλεπτα: 19-11, 40-26, 55-50, 71-59

Παναθλητικός (Καμπούρης): Σύρρα 3(1), Πράπα 4, Μαρτίνεζ 18(1), Παντώτη, Βασιλείου, Ζαουί 21(3), Μιστίνοβα 13(2), Μαρτίσκοβα 12.

Αμύντας (Σόφτσης): Σάγκερερ 6(1), Κρόφορντ 20(4), Μαργώνη 5(1), Παγώνη, Κατσαμούρη, Κρίορ 15(2), Ντάνου 2, Καραχάλιου 2, Γουίλιαμς 9.

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 91-52

Δεκάλεπτα: 22-15, 45-30, 72-41, 91-52

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Δαμουλάκη, Φόρμαν 14(2), Σταμολάμπρου 16(4), Τουλούπη, Κωτούλα 3(1), Μπετζέντι 11, Κέιβ 19(1), Χατζηλεοντή 6, Κριμίλη 9, Χατζηγιακουμή 13(2), Μηλιτσοπούλου.

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Πέρι 8, Κυπριανού 5, Στούπα 6(2), Δούρβα 2, Βιντσιλαίου 13(2), Μπεκίρι 8(1), Σιουμουρέκη 2, Κανλή, Ντάικ 6(1), Τζόνσον 2.

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 64-71

Δεκάλεπτα: 15-15, 39-33, 50-60, 64-71

Πρωτέας Βούλας (Κωνσταντόπουλος): Πέρι 5(1), Ποϊντέξτερ 15(1), Κελεμένη 4, Ανδρικοπούλου 5(1), Πολυμένη 8(2), Νούνιεζ 9, Γρηγοροπούλου 6, Τουμπανιάρη 4, Σακεβίτσιουτε 8.

ΠΑΣ Γιάννινα (Μασλαρινός): Τζημορώτα 3(1), Τζόρνταν 25(3), Ρούμπα, Σαρηγιαννίδου 9(1), Γιαπιτζόγλου 4(1), Καμπερίδου, Κουμαντσιώτου, Γουίλερ 8, Τζουντ 22(2).

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco 2 94-55 39

2) Παναθηναϊκός 2 91-52 39

3) Ολυμπιακός 2 101-67 34

4) Παναθλητικός 2 71-59 12

5) ΠΑΣ Γιάννινα 2 71-64 7

6) Κρόνος BC Plasis 2 66-63 3

7) Αρης 1 63-66 -3

8) Πρωτέας Βούλας 1 64-71 -7

9) Αμύντας 1 59-71 -12

10) Πανσερραϊκός Fibran 1 67-101 -34

11) Πάνθηρες Καβάλας 1 55-94 -39

12) ΠΑΟΚ 1 52-91 -39

Η επόμενη αγωνιστική (2η, 11/10)

ΠΑΟΚ-Αρης

Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Παναθλητικός

Αμύντας-Ολυμπιακός

Πανσερραϊκός-Πρωτέας Βούλας

Αθηναϊκός Qualco – ΠΑΣ Γιάννινα

Πάνθηρες Καβάλας-Παναθηναϊκός