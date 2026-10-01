Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Εμλάκ Κονούτ και έτσι τη νέα σεζόν, θα αγωνίζεται στο EuroCup Women. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ τοποθετήθηκε στον Γ΄όμιλο και στόχος φυσικά, είναι η πρόκριση στα νοκ άουτ.

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στο EuroCup είναι η Άλμπα Βερολνίνου, η Κάστορς Μπράιν και η Τζέας Μπάσκετ. Γνωστό έγινε και το πλήρες πρόγραμμα της ομάδας, με την πρεμιέρα να είναι την Τετάρτη (14 Οκτωβρίου) εντός έδρας, κόντρα στην Άλμπα.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου – 1η αγωνιστική

18:30 Παναθηναϊκός – Άλμπα Βερολίνου

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου – 2η αγωνιστική *

Τζέας Μπάσκετ – Παναθηναϊκός

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου – 3η αγωνιστική

20:30 Κάστορ Μπρεν – Παναθηναϊκός

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου – 4η αγωνιστική

20:30 Άλμπα Βερολίνου – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου – 5η αγωνιστική *

Παναθηναϊκός – Τζέας Μπάσκετ

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου – 6η αγωνιστική *

Παναθηναϊκός – Κάστορ Μπρεν

* Οι ώρες των αγώνων δεν έχουν οριστεί