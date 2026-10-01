Ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρα βλέψεις να ανέβει στην Α' Εθνική ποδοσφαίρου γυναικών και με τις κινήσεις του το δείχνει με τον καλύτερο τρόπο. Οι «ερυθρόλευκες» δεν σταματούν την ενίσχυσή τους, με την Κενυάτισσα, Ντιάνα Γουασέρα να είναι το τελευταίο απόκτημα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ντιάνα Γουασέρα. Η διεθνής Κενυάτισσα μέσος (6/7/1998, 1,73μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού.

Η Ντιάνα Γουασέρα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός Κένυας. Στην καριέρα της, έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα Κένυας και ένα CECAFA Championship. Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδας Γυναικών της πατρίδας της.

«Από την πρώτη στιγμή ένιωσα την ιστορία του Ολυμπιακού»

Η δήλωση της Ντιάνα Γουασέρα: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που εντάσσομαι σε αυτή την ομάδα, σε αυτόν τον σύλλογο. Από την πρώτη στιγμή που έφτασα, ένιωσα έντονα την ιστορία του Ολυμπιακού και το πάθος για αυτόν τον σύλλογο. Είμαι έτοιμη να δώσω τα πάντα για αυτά τα χρώματα! Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη τους. Ανυπομονώ να αγωνιστώ με την ομάδα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».

Προηγούμενες ομάδες:

2023-26 Kenya Police Bullets FC (Κένυα)

2021-23 Gaspo Women FC (Κένυα)

2018-21 Mathare United (Κένυα)

2017-18 Gaspo Women FC (Κένυα)».