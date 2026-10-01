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Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη: «Μαζί με τον κόσμο μας για άλλο ένα ευρωπαϊκό»
01/10/2026
ΠΟΛΟ

Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη: «Μαζί με τον κόσμο μας για άλλο ένα ευρωπαϊκό»

Newsroom

Η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη προχώρησε σε δηλώσεις στα πλαίσια του τελικού του ευρωπαϊκού Super Cup γυναικών που θα διεξαχθεί στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, Σάββατο (3/10).

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Το σύνθημα για την κατάκτηση ενός ακόμη ευρωπαϊκού τίτλου, στα πλαίσια του Super Cup γυναικών, έδωσε η διεθνής φουνταριστή της ομάδας πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη.

Συγκεκριμένα, η διεθνής πολίστρια μίλησε για τον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup, το Σάββατο (3/10, 17:30), με αντίπαλο την ισπανική Καταλούνια, στάθηκε στην παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο και δήλωσε:

«Το Σάββατο, παίζουμε έναν ευρωπαϊκό τελικό με την Καταλούνια. Είναι ο τελικός του Super Cup. Είμαστε καλά προετοιμασμένες και με τρομερή όρεξη, ώστε να διεκδικήσουμε ένα ακόμα ευρωπαϊκό τρόπαιο και τον πρώτο στόχο μας για τη φετινή σεζόν. Με την δύναμη του κόσμου μας, μέσα στην έδρα μας, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».

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