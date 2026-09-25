Η κανονική περίοδος ολοκληρώθηκε, η κατάταξη κλείδωσε και πλέον το WNBA περνά στην πιο κρίσιμη περίοδο της σεζόν. Τα playoffs του 2026 κάνουν τζάμπολ την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, με οκτώ ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση στον δρόμο προς τον τίτλο.

Η φετινή postseason έχει αρκετές ενδιαφέρουσες ιστορίες. Οι Μινεσότα Λινξ τερμάτισαν στην κορυφή της κατάταξης και θα αντιμετωπίσουν στον πρώτο γύρο τις Νιου Γιορκ Λίμπερτι, ενώ οι πρωταθλήτριες Λας Βέγκας Έισις θα ξεκινήσουν την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου τους απέναντι στην Ιντιάνα Φίβερ. Παράλληλα, οι Γκόλντεν Στέιτ Βαλκίρις τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα υποδεχθούν στον πρώτο γύρο τους Ντάλας Γουινγκς, ενώ το τέταρτο ζευγάρι αποτελείται από τις Ατλάντα Ντριμ και τις Ουάσινγκτον Μίστικς.

The WNBA playoffs are set 🏆 pic.twitter.com/dMlXqSjwej — ESPN (@espn) September 25, 2026

Οι παίκτριες που ξεχώρισαν

Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά η Έιτζα Γουίλσον. Η ηγέτιδα των Λας Βέγκας Έισις αποτέλεσε ξανά μία από τις σημαντικότερες μορφές της λίγκας ως η πρώτη σκόρερ στο πρωτάθλημα και θα έχει μπροστά της μια απαιτητική σειρά απέναντι στην Ιντιάνα. Η παρουσία της στη ρακέτα, η παραγωγικότητά της στο σκοράρισμα και η επιρροή της στις δύο πλευρές του παρκέ αποτελούν βασικά στοιχεία για την πορεία των πρωταθλητριών.

Παράλληλα, η Έιντζελ Ρις, η οποία ολοκλήρωσε τη regular season στην κορυφή της λίγκας στα ριμπάουντ. Η φόργουορντ της Ιντιάνα συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο παραγωγικές παίκτριες στο WNBA κοντά στο καλάθι και ετοιμάζεται για την πρώτη της συμμετοχή στα playoffs. Στην κορυφή των δημιουργών βρέθηκε η Αλίσα Τόμας, η οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν ως κορυφαία πασέρ της λίγκας. Η εμπειρία και η πολυδιάστατη παρουσία της αποτελούν σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας της ομάδας της.

Η Γουίλσον, η Τόμας και η Ρις ήταν οι τρεις Peak Performers του 2026, καθώς κατέκτησαν την κορυφή στις βασικές στατιστικές κατηγορίες τους, με τη Γουίλσον στους πόντους, την Τόμας στις ασίστ και τη Ρις στα ριμπάουντ. Πρόκειται, μάλιστα, για την ίδια τριάδα που είχε ξεχωρίσει στις αντίστοιχες κατηγορίες και την προηγούμενη σεζόν.

They’ve done it again ✨



A’ja Wilson (PPG), Alyssa Thomas (APG) and Angel Reese (RPG) are the 2026 Peak Performers!



The trio also finished as the leagues Peak Performers a season ago and continued their dominance this year 👏#WNBASeason30 pic.twitter.com/HZXnhRiKT8 — WNBA (@WNBA) September 25, 2026

Τα ζευγάρια του πρώτου γύρου

Ο πρώτος γύρος των playoffs είναι σειρά best-of-three, με τις ομάδες να χρειάζονται δύο νίκες για να πάρουν την πρόκριση.

(1) Μινεσότα Λινξ - (8) Νιου Γιορκ Λίμπερτι

(2) Γκόλντεν Στέιτ Βαλκίρις - (7) Ντάλας Γουινγκς

(3) Λας Βέγκας Έισις - (6) Ιντιάνα Φίβερ

(4) Ατλάντα Ντριμ - (5) Ουάσινγκτον Μίστικς

Το πρόγραμμα του πρώτου γύρου

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου – Game 1

Νιου Γιορκ Λίμπερτι - Μινεσότα Λινξ, 21:00

Ιντιάνα Φίβερ - Λας Βέγκας Έισις, 23:00

Ουάσινγκτον Μίστικς - Ατλάντα Ντριμ, 02:00 (28/9)

Ντάλας Γουινγκς - Γκόλντεν Στέιτ Βαλκίρις, 04:00 (28/9)

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου – Game 2

Λας Βέγκας Έισις - Ιντιάνα Φίβερ, 01:30 (30/9)

Μινεσότα Λινξ - Νιου Γιορκ Λίμπερτι, 03:30 (30/9)

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου – Game 2

Ατλάντα Ντριμ - Ουάσινγκτον Μίστικς, 02:00 (1/10)

Γκόλντεν Στέιτ Βαλκίρις - Ντάλας Γουινγκς, 04:00 (1/10)

Τα Game 3, εφόσον χρειαστούν, είναι προγραμματισμένα για 1 και 2 Οκτωβρίου.

Ο δρόμος μέχρι τους τελικούς

Οι ημιτελικοί θα είναι σειρές best-of-five και είναι προγραμματισμένοι να αρχίσουν στις 4 Οκτωβρίου, ενώ οι τελικοί του WNBA θα διεξαχθούν και φέτος σε σειρά best-of-seven, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 17 Οκτωβρίου. Εφόσον χρειαστούν και τα επτά παιχνίδια, η σειρά των τελικών μπορεί να φτάσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.