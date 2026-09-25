Το διήμερο 29 και 30 Σεπτεμβρίου στο «Ανδρέας Βαρίκας» της Νέας Σμύρνης θα διεξαχθεί ένα σημαντικό τουρνουά. Και λέμε σημαντικό γιατί στο «Κωνσταντίνος Καρέλιας» θα βρεθούν η κάτοχος του Champions League, Βάκιφμπανκ, η κάτοχος του CEV Cup, Γαλατασαράι, ο Πανιώνιος φυσικά ως οικοδεσπότης και ο Ολυμπιακός.

Για το τουρνουά αυτό μίλησαν παίκτριες της Βάκιφμπανκ τονίζοντας πως περιμένουν πως και πως να έρθουν στην χώρα μας.

Αναλυτικά οι «κυανέρυθροι» ανέφεραν σχετικά με το τουρνουά: «Το 1ο Διεθνές Τουρνουά «Κωνσταντίνος Ιωαν. Καρέλιας» πλησιάζει και ο Πανιώνιος υποδέχεται μία από τις κορυφαίες ομάδες του παγκόσμιου βόλεϊ, τη VakıfBank! 🏐🔥

Μια διοργάνωση πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Μια μεγάλη στιγμή όχι μόνο για τον Πανιώνιο, αλλά για το ελληνικό βόλεϊ γυναικών συνολικά.

Στηρίζουμε την ομάδα μας. Στηρίζουμε μια προσπάθεια που ανεβάζει τον πήχη, ανοίγει νέους δρόμους και δείχνει πως ο Πανιώνιος μπορεί να πρωταγωνιστεί και πέρα από τα σύνορα.

Γεμίζουμε το γήπεδο. Δείχνουμε σε όλους τη δύναμη του Πανιωνίου.

Συνεχίζουμε Μαζί να γράφουμε Ιστορία🔴🔵

📺Όλο το τουρνουά θα καλυφθεί τηλεοπτικά μέσω της ΕΡΤ2 Σπορ».