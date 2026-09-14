Λίγο μετά τη λήξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, η Κέιτλιν Κλαρκ εκνευρίστηκε με ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την Έιντζελ Ρις.

Συγκεκριμένα η σούπερ σταρ των Η.Π.Α ρωτήθηκε αν είναι πλέον φίλες με τις Ρις, με την Κλαρκ να απαντάει σε έντονο ύφος: «Πάντα ήμασταν φίλες. Μην προσπαθείς να το κάνεις αυτό, μην προσπαθείς να το κάνεις αυτό» και στη συνέχεια αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη.

Οι Κλαρκ και Ρις κατά τη διάρκεια της κολεγιακής τους πορείας, είχαν αρκετές αντιπαραθέσεις ενώ η αντιπαλότητά τους συνεχίστηκε και στο WNBA, γεγονός που έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις για τις σχέσεις των δύο συμπαικτριών στις Η.Π.Α.

«Είμαι σίγουρη ότι ξέρουμε η μία το παιχνίδι της άλλης, σαν την...παλάμη του χεριού...Οπότε είναι διασκεδαστικό. Απλώς συνεχίζουμε να χτίζουμε χημεία επειδή ξέρουμε ότι θα είμαστε συμπαίκτες στις ΗΠΑ για λίγο καιρό»., είχε δηλώσει η Ρις λίγες ημέρες πριν.

Reporter: “are you [and Angel] friends now?”



Caitlin Clark: “We’ve always been friends don’t try to do that” pic.twitter.com/AhwY4TPSb9 September 13, 2026

Μετά τα λεγόμενα των δύο παικτριών φαίνεται πως η κόντρα τους έχει παραμείνει στο παρελθόν και διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις κυρίως όταν συνυπάρχουν στο παρκέ.

Photo Credits: FIBA