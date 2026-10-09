Αργυρίου στο GWomen: «Έκανα τα πάντα για να είμαι στις κλήσεις με την Αγγλία, θέλω να γίνω πρότυπο»

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και τη διάθεση να δουλέψει σκληρά για να εξελιχθεί, η Παναγιώτα Αργυρίου αποτελεί ένα από τα πρόσωπα της νέας γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου γυναικών και κατά πολλούς το next big thing. Η νεαρή παίκτρια του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή αναμέτρηση με την Εθνική ομάδα απέναντι στην υπερδύναμη Αγγλία (9/10, 19:30, live από το Gazzetta) και μιλά στο Gwomen για τον ενθουσιασμό της, τις φιλοδοξίες της και την επιθυμία της να αποτελέσει πρότυπο για τα νέα κορίτσια που ονειρεύονται να παίξουν ποδόσφαιρο.

Έρχεται το μεγάλο ραντεβού της εθνικής με την Αγγλία. Είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία για πολλές παίκτριες και ειδικά για τις νεότερες παίκτριες, όπως εσύ. Είναι μια ευκαιρία να αποκτήσετε παραστάσεις απέναντι σε ποδοσφαιριστριες κορυφαίου επιπέδου. Πώς αισθάνεσαι για αυτό το ματς;

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, περίμενα αυτό το ματς από την ημέρα που βγήκε η κλήρωση. Έκανα τα πάντα για να είμαι στις κλήσεις, ανυπομονώ».

Βλέπουμε ότι πραγματοποιείς εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Θεωρείσαι next big thing του ποδοσφαίρου γυναικών στη χώρα μας. Όταν ακούς να μιλάμε για εσένα και να λένε ότι ίσως μια παίκτρια που θα κάνει το επόμενο βήμα, τι σκέφτεσαι;

«Θα ήθελα να γίνω πρότυπο για τα μικρά κοριτσάκια».

Όταν άκουσες ότι η εθνική θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, ποια παίκτρια ανυπομονούσες να δεις από κοντά;

«Την Αλέσια Ρουσο».

Ποια παίκτρια για εσένα θεωρείτε πρότυπο;

«Η Πουτέγιας».

Πώς προετοιμάζεσαι αυτές τις ημέρες ενόψει αυτού του δύσκολου ματς και πώς είναι το κλίμα στην εθνική;

«Στην εθνική το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Είμαστε όλες μια παρέα και θα δώσουμε το 100%».