Η Εθνική ομάδα γυναικών της χώρας μας έχει να φέρει εις πέρας μια πολύ δύσκολη αποστολή, καθώς θα αναμετρηθεί σε διπλούς αγώνες με την back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αγγλία, για τα play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Γαλανόλευκες θα υποδεχθούν σήμερα (09/10) στο Παγκρήτιο τις «Lionesses», προτού ταξιδέψουν την Τρίτη (13/10) στο «King Power Stadium» του Λέστερ για τη ρεβάνς.

Όπως τόνισε άλλωστε και ο ομοσπονδιακός προπονητής της ομάδας μας, Βασίλης Σπερτος, μιλώντας στο Gwomen λίγες ώρες πριν το μεγάλο παιχνίδι, η Αγγλία είναι το πρότυπο ομάδας και η «Γαλανόλευκη» έχει μια αρκετά δύσκολη αποστολή μπροστά της.

Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 19:30 (Live από το Gazzetta), ενώ θα υπάρχει και ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 Σπορτ.