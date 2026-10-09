Η ώρα για την Εθνική Γυναικών έφτασε. Η Ελλάδα υποδέχεται την Αγγλία την Παρασκευή (9/10, 19:30) στο Παγκρήτιο, στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια των play off για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Η «Γαλανόλευκη» ξέρει πολύ καλά τι έχει απέναντί της. Η ομάδα του Βασίλη Σπέρτου θα αντιμετωπίσει την back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια που έχει δώσει ποτέ στην ιστορία.

Η Ελλάδα, ωστόσο, έφτασε μέχρι εδώ έχοντας κάνει το απόλυτο στον όμιλό της. Τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια της έδωσαν την πρώτη θέση και μαζί την πρόκριση στα play off. Τώρα απέναντί της βρίσκεται ένας αντίπαλος άλλου επιπέδου με εντελώς άλλες παραστάσεις. Ένα ματς που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα έρθει απέναντι σε μια άλλη πραγματικότητα.

Το πρώτο παιχνίδι γίνεται στο Ηράκλειο και η Ελλάδα θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της. Η είσοδος στο Παγκρήτιο είναι δωρεάν, με τα εισιτήρια να διατίθενται μέσω της Ticketmaster και τις θύρες 9 έως 13 να είναι διαθέσιμες για τους φιλάθλους.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:30. Η Εθνική θέλει να βάλει δύσκολα στην Αγγλία και να πάρει από το πρώτο παιχνίδι ό,τι περισσότερο μπορεί, πριν από τη ρεβάνς της 13ης Οκτωβρίου στο Λέστερ.