Ποιες είναι οι δημοφιλέστερες παίκτριες του Παγκοσμίου Κυπέλλου;

Η λίστα με τις σελίδες των 10 παικτών οι οποίες έχουν τις περισσότερες επισκέψεις στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον τις σταρ παίκτριες που προέρχονται από όλο τον κόσμο.

Οι 10 Κορυφαίες Προβολές Σελίδας Παικτών

1. Ζανγκ Ζιγιού (Κίνα)

2. Χαν μου (Κίνα)

3. Κέιτλιν Κλαρκ (ΗΠΑ)

4. Πέιτζ Μπέκερς (ΗΠΑ)

5. Είντζελ Ρις (ΗΠΑ)

6. Μαριάνα Στούαρτ (ΗΠΑ)

7. Σεσίλια Ζανταλασίνι (Ιταλία)

8. Εμα Μέσεμαν (Βέλγιο)

9. Σόνια Σιτρόν (ΗΠΑ)

10.Σίλα Κονέ (Μάλι)

Οι δίδυμοι πύργοι της Κίνας, Ζανγκ Ζιγιού και Χαν Ζου, έχουν τραβήξει την περισσότερη προσοχή, όπως αναμενόταν άλλωστε, ιδιαίτερα από την Ζανγκ η οποία είναι η ψηλότερη παίκτρια που έχει καταγραφεί στα αρχεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Και ακολουθούν πολλές αμερικανίσες παίκτριες από το φρέσκο αίμα που έχει παρουσιάσει φέτος η Αμερική με την Κλαρκ, την Μπέκερς και την Ρις να κάνουν ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Φυσικά μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει επίσης για την Μπριάνα Στούαρτ αλλά και την Εμα Μέσεμαν.

Η Ιταλία υποχρέωσε τις ΗΠΑ να ιδρώσουν στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησής τους στη Φάση των Ομίλων, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το αστέρι τους, Σεσίλια Ζανταλασίνι, βρίσκεται στην δεκάδα.

Τέλος, η Σίκα Κόνε ηγήθηκε της επίθεσης του Μάλι στην τεράστια ανατροπή εναντίον της Ισπανίας, ενώ έγραψε επίσης ιστορία ως άτομο με τα περισσότερα συνεχόμενα double-double στο Παγκόσμιο Κύπελλο.