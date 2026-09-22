GWomen Sports Summit 2026: Τα backstage της Next Generation

Η Next Generation του αθλητισμού είναι ήδη εδώ, με ταπεραμέντο, πάθος, θάρρος και ενθουσιαμό, έτοιμες να χαράξουν το δρόμο τόσο τον δικό τους όσο και τον επόμενων γενιών. Έλαμψαν και επάνω στη σκηνή του 5ου Gwomen Summit με τις ιστορίες τους, αλλά και κάτω από τη σκηνή, πίσω από τις κουρτίνες και τα φώτα, λίγο πιο πέρα δηλαδή, στην κάμερα του backstage. Λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή...

Φυσικά πρώτα από όλα μιλήσαμε στη Δώρα Γκουντούρα λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για να παρουσιάσει το 5ο GWomen Sports Summit, όπου μας είπε δύο λόγια για την Νext Generation και κυρίως τις συμβούλευσε να μην ακούνε κανέναν, κάτι που όπως λέει και η ίδια, ήδη το κάνουν!

Οι νέες αθλήτριες που σπάνε τα στερεότυπα και επιλέγουν τα πιο «μη δημοφιλή» αθλήματα, αυτά που οι κάμερες δεν δείχνουν σχεδόν ποτέ, α κροβατικός διάδρομος, Wakeboard, καλλιτεχνικό πατινάζ, karting, ελευθέρα πάλη. Τα κορίτσια αυτά, λίγο πριν ανέβουν στη σκήνη, λίγο αγχωμένες και πολύ ενθουσιασμένες μας, λένε τι φέρανε μαζί τους και την ιστορία γύρω από αυτό.

Κι αν ένας άνθρωπος ευθύνεται για την πρωτοπορία του συνεδρίου αυτού, αυτή είναι η διευθύντρια του GWomen Βάσω Στασινού που οραματίστηκε το 5o GWomen Summit με τις νέες αθλήτριες, τα μη δημοφιλή αθλήματα και όλα αυτά που έρχονται μαζί τους. Γιατί όπως κάνει και η ίδια η Βάσω αλλά και όλες οι παρούσες αθλήτριες, σπάνε όλα τα στερεότυπα και δεν κολλάνε πουθενά. Η Στασινού στα backstage μαζί με άλλα, μας αποκάλυψε πιο unpopular sport θα επέλεγε να κάνει η ίδια...

Είναι μόλις επτά χρόνων και ήδη κυριαρχεί στην Ευρώπη του σκάκι. Κοκκινομάλλα και πανέξυπνη, μεταλλιούχα και δυναμική, λίγο πριν βγει στη σκηνή είναι χαρούμενη καθόλου αγχωμένη και θέλει να μάθει ο κόσμος πόσο αγαπάει το σκάκι.

Και αν υπάρχει κάτι που σίγουρα εντυπωσίασε, είναι το πάνελ με τα μηχανοκίνητα αθλήματα. Τα κορίτσια αυτά πάτησαν γκάζια επάνω στη σκηνή, μίλησαν για την ιστορία τους και έμνπευσαν κάθε νέο κορίτσι να μπει σε αυτόν το χώρο. Η Τόνια Κορρέ είχε λίγο άγχος πριν ανέβει στη σκηνή αλλά ο ενθουσιασμός της ήταν αυτός που στο τέλος μίλησε.

Το 5ο Gwomen Sports Summit έφτασε στο τέλος του και αυτή ήτανε μία ματιά στα backstage του συνεδρίου, με γέλια, άχγος, ενθουσιαμό, ατάκες και μία συνολική έμνπευση για το αύριο που ακολουθεί με τα ανερχόμενα αυτά αστέρια.