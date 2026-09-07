Η Γαλλία διέσυρε τη Νιγηρία με... βροχή τριπόντων! Για τους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών οι Γαλλίδες «σκόρπισαν» την αφρικανική ομάδα με 111-56, βρίσκοντας στόχο 22 φορές από το τρίποντο. Έτσι, έσπασαν το ρεκόρ της Ιαπωνίας, η οποία πριν δύο ημέρες ευστόχησε σε 20 τρίποντα, με τη Χαγιάσι να έχει τρελά... κέφια.

Η Γαλλία έχει προκριθεί ήδη στα προημιτελικά, καθώς μετρά τρεις διαδοχικές νίκες στη διοργάνωση. Κορυφαία για τις νικήτριες ήταν η Γκάμπι Γουίλιαμς, η οποία σκόραρε 25 πόντους με 2/4 δίποντα, 6/8 τρίποντα και 3/3 βολές.