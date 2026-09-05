Δεν λέει να σταματήσει να ασχολείται με το WNBA, ο Ενές Καντέρ.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος έμαθε πως η μέχρι πρότινος κομισάριος του WNBA, Κάθι Ένγκελμπερ, θα αποσυρθεί από τη θέση στην οποία ανήκε και ο Καντέρ έθεσε τον εαυτό του αντικαταστάτη της.

Για ακόμη μία φορά, η κίνησή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις με τον ίδιο να αναφέρει στα social media:

«Κάντε το WNBA ξανά γυναικείο»! Το Κομισάριος Φρίντομ ακούγεται ωραίο.

Η φερόμενη αποχώρηση της κομισαριου του WNBA, Κάθι Ένγκελμπερτ, αποτελεί μια νίκη για τις γυναίκες και μια παραδοχή ότι οι κανονισμοί της λίγκας πρέπει να αλλάξουν. Ωστόσο, η αποχώρησή της δεν λύνει τα συστημικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να προστατευτεί ο γυναικείος αθλητισμός.

Αν το WNBA αδυνατεί να ορίσει τι είναι γυναίκα, τότε εγώ, ο Ενές Καντέρ Φρίντομ, θα ήμουν περισσότερο από πρόθυμος να αναλάβω τη θέση του επιτρόπου και να οδηγήσω αυτή τη λίγκα ξανά στην κορυφή, αποκαθιστώντας τη δικαιοσύνη για όλες τις γυναίκες.

Θα φέρω την κοινή λογική. Θα φέρω τη δικαιοσύνη. Και ναι, θα φέρω και ένα λεξικό».

MAKE @WNBA FEMALE AGAIN



Commissioner Freedom Has a Nice Ring to It.



While the reported retirement of #WNBA Commissioner Cathy Engelbert is a win for women and an admission that the league’s rules must change, her retirement does not solve the systemic issues which must be… pic.twitter.com/QqIQ3bwKsX September 4, 2026



PHOTO Credits: Getty