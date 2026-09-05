GWomen
Καντέρ: Θέλει να γίνει κομισάριος στο WNBA!
05/09/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Καντέρ: Θέλει να γίνει κομισάριος στο WNBA!

Παναγιώτης Αρταβάνης

Ο Ενές Καντέρ έμαθε πως άδειασε η θέση του κομισάριου στο WNBA και ανεβάζοντας ένας βίντεο στα social media, έθεσε τον εαυτό του πιθανό αντικαταστάτη.

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Δεν λέει να σταματήσει να ασχολείται με το WNBA, ο Ενές Καντέρ.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος έμαθε πως η μέχρι πρότινος κομισάριος του WNBA, Κάθι Ένγκελμπερ, θα αποσυρθεί από τη θέση στην οποία ανήκε και ο Καντέρ έθεσε τον εαυτό του αντικαταστάτη της.

Για ακόμη μία φορά, η κίνησή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις με τον ίδιο να αναφέρει στα social media:

«Κάντε το WNBA ξανά γυναικείο»! Το Κομισάριος Φρίντομ ακούγεται ωραίο.

Η φερόμενη αποχώρηση της κομισαριου του WNBA, Κάθι Ένγκελμπερτ, αποτελεί μια νίκη για τις γυναίκες και μια παραδοχή ότι οι κανονισμοί της λίγκας πρέπει να αλλάξουν. Ωστόσο, η αποχώρησή της δεν λύνει τα συστημικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να προστατευτεί ο γυναικείος αθλητισμός.

Αν το WNBA αδυνατεί να ορίσει τι είναι γυναίκα, τότε εγώ, ο Ενές Καντέρ Φρίντομ, θα ήμουν περισσότερο από πρόθυμος να αναλάβω τη θέση του επιτρόπου και να οδηγήσω αυτή τη λίγκα ξανά στην κορυφή, αποκαθιστώντας τη δικαιοσύνη για όλες τις γυναίκες.

Θα φέρω την κοινή λογική. Θα φέρω τη δικαιοσύνη. Και ναι, θα φέρω και ένα λεξικό».


PHOTO Credits: Getty

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