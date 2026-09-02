Την ταλαιπωρία του ταξιδιού στη Νορβηγία γλίτωσαν τα κορίτσια της ΑΕΚ, καθώς μετά από ενέργειες της νέας διοίκησης της Ερασιτεχνικής και τα δύο παιχνίδια με την Φόρντε για το Challenge Cup θα διεξαχθούν στην Αθήνα.

Οι αναμετρήσεις θα γίνουν στις 28 και 28 Οκτωβρίου στις !9:00 στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού και αν προκριθεί η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Βαλεφόλια που πέρσι κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας τον Παναθηναϊκό στον τελικό. Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ αντιμετώπισε και πέρσι την Βαλεφόλια και αποκλείστηκε στο χρυσό σετ επικρατώντας μάλιστα με 3-1 στην Αθήνα.