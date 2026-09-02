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ΑΕΚ: Στην Αθήνα και τα δύο ματς με Φόρντε για το Challenge Cup
02/09/2026
ΒΟΛΕΙ

ΑΕΚ: Στην Αθήνα και τα δύο ματς με Φόρντε για το Challenge Cup

Φώτης Καρακούσης

Μετά από ενέργειες της νέας διοίκησης της ΑΕΚ, οι αναμετρήσεις με την νορβηγική Φόρντε για το Challenge Cup Γυναικών θα διεξαχθούν στην Αθήνα.

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Την ταλαιπωρία του ταξιδιού στη Νορβηγία γλίτωσαν τα κορίτσια της ΑΕΚ, καθώς μετά από ενέργειες της νέας διοίκησης της Ερασιτεχνικής και τα δύο παιχνίδια με την Φόρντε για το Challenge Cup θα διεξαχθούν στην Αθήνα.

Οι αναμετρήσεις θα γίνουν στις 28 και 28 Οκτωβρίου στις !9:00 στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού και αν προκριθεί η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Βαλεφόλια που πέρσι κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας τον Παναθηναϊκό στον τελικό. Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ αντιμετώπισε και πέρσι την Βαλεφόλια και αποκλείστηκε στο χρυσό σετ επικρατώντας μάλιστα με 3-1 στην Αθήνα.

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