GWomen
Σερβία – Ελλάδα 3-0: Τα highlights της ήττας της Εθνικής στη φάση των «8»
02/09/2026
ΒΟΛΕΙ

Σερβία – Ελλάδα 3-0: Τα highlights της ήττας της Εθνικής στη φάση των «8»

Χριστίνα Κατσαμούρη

Απέναντι στην πανίσχυρη και γεμάτη εμπειρία Σερβία, η Ελλάδα έκανε τη δικής της υπερπροσπάθεια στη φάση των «8» και ηττήθηκε 3-0, με το κεφάλι ψηλά.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Η παρουσία της Εθνικής γυναικών στους «8» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αποτελεί από μόνη της μια σπουδαία επιτυχία.
Είχε δύσκολο έργο έχοντας να αντιμετωπίσει στη φάση των προημιτελικών την υπερδύναμη ομάδα του βόλεϊ Σερβία. Τα κορίτσια της εθνικής πάλεψαν και αγωνίστηκαν μέχρι τέλους. Μετά τον τραυματιμσό της συμπαίκτριάς τους Αγγελοπούλου η ψυχολογία έπεσε και τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο. Η ομάδα δεν άντεξε και ηττήθηκε 3-0.

Ωστόσο η ομάδα αποδείχθηκε αντάξια βρισκόμενη στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και εντυπωσίασε με το παιχνίδι της στην πρώτη σκηνή της γηραιάς ηπείρου, ενώ η ιστορία γράφτηκε με τα ονόματα τους.

Ακολουθεί βίντεο με τα highlights του παιχνιδιού:

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]