Η παρουσία της Εθνικής γυναικών στους «8» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αποτελεί από μόνη της μια σπουδαία επιτυχία.

Είχε δύσκολο έργο έχοντας να αντιμετωπίσει στη φάση των προημιτελικών την υπερδύναμη ομάδα του βόλεϊ Σερβία. Τα κορίτσια της εθνικής πάλεψαν και αγωνίστηκαν μέχρι τέλους. Μετά τον τραυματιμσό της συμπαίκτριάς τους Αγγελοπούλου η ψυχολογία έπεσε και τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο. Η ομάδα δεν άντεξε και ηττήθηκε 3-0.

Ωστόσο η ομάδα αποδείχθηκε αντάξια βρισκόμενη στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και εντυπωσίασε με το παιχνίδι της στην πρώτη σκηνή της γηραιάς ηπείρου, ενώ η ιστορία γράφτηκε με τα ονόματα τους.

Ακολουθεί βίντεο με τα highlights του παιχνιδιού: