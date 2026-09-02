Τικμανίδου: «Αφιερώνουμε την πορείας μας σε Γωγώ και Φαίη»

Οι περισσότερες περνούσαν από τη μικτή ζώνη με τα μάτια βουρκωμένα και το μυαλό όλων ήταν στη Γωγώ Αγγελοπούλου. Ο τραυματισμός είχε επισκιάσει τα πάντα, ακόμη και το ιστορικό επίτευγμα της Εθνικής να βρεθεί στην 8άδα του Ευρωβόλεϊ 2026 και όπως παραδέχθηκε η Ελπίδα Τικμανίδου.

«Σίγουρα, αυτό που έγινε μας σόκαρε. Ελπίζουμε η Γωγώ να είναι καλά και τις ευχόμαστε περαστικά.

Παίξαμε για αυτήν και για τη Φαίη μετά από ό,τι έγινε. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να επιστρέψουμε τη συγκέντρωσή μας στο παιχνίδι. Ωστόσο, αυτό ήταν αδύνατο. Σίγουρα, ανά τακτά διαστήματα, σκεφτόμασταν το τι συνέβη και ήμασταν πάρα πολύ ταραγμένες».

Ωστόσο όπως παραδέχθηκε η 18χρονη ακραία: «Σίγουρα φεύγουμε με ψηλά το κεφάλι απ’ αυτό το Ευρωπαϊκό και αφιερώνουμε όλη μας αυτή την πορεία στους δύο τραυματίες μας».