Οι Atlanta Dream κατάφεραν να επικρατήσουν των Los Angeles Sparks στο WNBA, σε ένα ματς που τελείωσε με 78-71. Την παράσταση έκλεψε για πολλούς λόγους η χαρισματική Έιντζελ Ρις.

Η σταρ των Dream τελείωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους και 26 ριμπάουντ παρακαλώ! Τα 8 επιθετικά και τα 18 αμυντικά σε μια φοβερή παράσταση για την κορυφαία ριμπάουντερ του WNBA.

Aυτά τα 26 ριμπάουντ αποτελούν και ρεκόρ σε έναν αγωνα WNBA, ενώ με αυτή την επίδοση έγραψε για άλλο έναν λόγο ιστορία. Έφτασε συνολικά τα 452 ριμπάουντ τη φετινή σεζόν που αποτελεί την καλύτερη επίδοση ever σε ένα ημερολογιακό έτος.

Άφησε πίσω της την Ά'τζα Γουίλσον που είχε 451 το 2024. Η Ρις που από τα χρόνια του κολεγίου έδειχνε πως πρόκειται για ξεχωριστή παίκτρια που κυριαρχεί στη ρακέτα και συνεχίζει να το δείχνει στο κορυφαίο επίπεδο.