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A1 Γυναικών: Το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες-κλειδιά και τα ντέρμπι «αιωνίων»
09/08/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

A1 Γυναικών: Το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες-κλειδιά και τα ντέρμπι «αιωνίων»

Ευτυχία Οικονομίδου

Το πρόγραμμα της Α1 Γυναικών έγινε γνωστό με τα ντέρμπι και τις ημερομηνίες-κλειδιά των «αιωνίων» να ξεχωρίζουν.

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Το πρόγραμμα της Α1 Γυναικών για τη νέα αγωνιστική περίοδο έγινε γνωστό, με το ενδιαφέρον να στρέφεται από νωρίς στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις 31 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, στην πρώτη «μάχη» των δύο ομάδων για τη νέα σεζόν. Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου, στο «Παύλος Γιαννακόπουλος», για τη 14η αγωνιστική.

Παράλληλα, ο πρωταθλητής Αθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην 7η αγωνιστική (21/11, 17:00), ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην έδρα των «πρασίνων» στην 18η αγωνιστική (6/2, 14:30). Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, θα αντιμετωπίσει τον Αθηναϊκό στο ΣΕΦ στην 10η αγωνιστική (12/12, 15:00), ενώ το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στην έδρα του Αθηναϊκού στην 21η αγωνιστική (6/3, 17:00).

Το πρόγραμμα

ΑγωνιστικήΗμερομηνίαΏραΑγώνας
03/10/202615:00Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός
04/10/202613:00Άρης - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
04/10/202614:30Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
04/10/202616:00Πρωτέας Βούλας - ΠΑΣ Γιάννινα
04/10/202617:00Αθηναϊκός - ΑΚ Καβάλας
04/10/202618:00Παναθλητικός - Αμύντας
10/10/202613:00ΠΑΟΚ - Άρης
10/10/202617:00ΠΑΣ Γιάννινα - Αθηναϊκός
11/10/202613:00Αμύντας - Ολυμπιακός
11/10/202613:00ΑΚ Καβάλας - Παναθηναϊκός
11/10/202617:00Κρόνος Αγ. Δημητρίου - Παναθλητικός
11/10/202617:00Πανσερραϊκός - Πρωτέας Βούλας
17/10/202615:00Ολυμπιακός - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
17/10/202617:00Αθηναϊκός - Πανσερραϊκός
18/10/202613:00Άρης - Παναθηναϊκός
18/10/202613:00ΑΚ Καβάλας - ΠΑΣ Γιάννινα
18/10/202616:00Πρωτέας Βούλας - Αμύντας
18/10/202619:00Παναθλητικός - ΠΑΟΚ
24/10/202613:00ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
25/10/202613:00Άρης - ΑΚ Καβάλας
25/10/202613:00Αμύντας - Αθηναϊκός
25/10/202614:30Παναθηναϊκός - Παναθλητικός
25/10/202617:00Κρόνος Αγ. Δημητρίου - Πρωτέας Βούλας
25/10/202617:00Πανσερραϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα
31/10/202615:00Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
31/10/202617:00Αθηναϊκός - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
31/10/202617:00ΠΑΣ Γιάννινα - Αμύντας
01/11/202613:00ΑΚ Καβάλας - Πανσερραϊκός
01/11/202616:00Πρωτέας Βούλας - ΠΑΟΚ
01/11/202619:00Παναθλητικός - Άρης
07/11/202613:00Άρης - Ολυμπιακός
07/11/202613:00ΠΑΟΚ - Αθηναϊκός
07/11/202613:00Αμύντας - Πανσερραϊκός
07/11/202614:30Παναθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας
07/11/202619:00Παναθλητικός - ΑΚ Καβάλας
07/11/202614:00Κρόνος Αγ. Δημητρίου - ΠΑΣ Γιάννινα
21/11/202615:00Ολυμπιακός - Παναθλητικός
21/11/202617:00Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός
21/11/202617:00ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ
22/11/202613:00ΑΚ Καβάλας - Αμύντας
22/11/202616:00Πρωτέας Βούλας - Άρης
22/11/202617:00Πανσερραϊκός - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
28/11/202613:00ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός
28/11/202615:00Ολυμπιακός - ΑΚ Καβάλας
29/11/202613:00Άρης - Αθηναϊκός
29/11/202614:30Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα
29/11/202617:00Κρόνος Αγ. Δημητρίου - Αμύντας
29/11/202618:00Παναθλητικός - Πρωτέας Βούλας
05/12/202617:00Αθηναϊκός - Παναθλητικός
05/12/202617:00ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης
06/12/202613:00Αμύντας - ΠΑΟΚ
06/12/202613:00ΑΚ Καβάλας - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
06/12/202616:00Πρωτέας Βούλας - Ολυμπιακός
06/12/202617:00Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός
10η12/12/202613:00ΠΑΟΚ - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
12/12/202615:00Ολυμπιακός - Αθηναϊκός
13/12/202613:00Άρης - Πανσερραϊκός
13/12/202614:30Παναθηναϊκός - Αμύντας
13/12/202616:00Πρωτέας Βούλας - ΑΚ Καβάλας
13/12/202618:00Παναθλητικός - ΠΑΣ Γιάννινα
11η19/12/202617:00Αθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας
19/12/202617:00Κρόνος Αγ. Δημητρίου - Παναθηναϊκός
19/12/202617:00Αμύντας - Άρης
19/12/202617:00Πανσερραϊκός - Παναθλητικός
19/12/202617:00ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός
19/12/202617:30ΑΚ Καβάλας - ΠΑΟΚ
12η02/01/202717:00ΠΑΣ Γιάννινα - Πρωτέας Βούλας
03/01/202713:00ΑΚ Καβάλας - Αθηναϊκός
03/01/202713:00Αμύντας - Παναθλητικός
03/01/202713:00ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
03/01/202717:00Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός
03/01/202717:00Κρόνος Αγ. Δημητρίου - Άρης
13η09/01/202715:00Ολυμπιακός - Αμύντας
09/01/202717:00Αθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα
10/01/202713:00Άρης - ΠΑΟΚ
10/01/202714:30Παναθηναϊκός - ΑΚ Καβάλας
10/01/202716:00Πρωτέας Βούλας - Πανσερραϊκός
10/01/202718:00Παναθλητικός - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
14η16/01/202713:00ΠΑΟΚ - Παναθλητικός
16/01/202717:00ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΚ Καβάλας
17/01/202713:00Αμύντας - Πρωτέας Βούλας
17/01/202714:30Παναθηναϊκός - Άρης
17/01/202717:00Πανσερραϊκός - Αθηναϊκός
17/01/202717:00Κρόνος Αγ. Δημητρίου - Ολυμπιακός
15η20/01/202715:00Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
20/01/202716:00Πρωτέας Βούλας - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
20/01/202717:00Αθηναϊκός - Αμύντας
20/01/202717:00ΠΑΣ Γιάννινα - Πανσερραϊκός
20/01/202717:30ΑΚ Καβάλας - Άρης
20/01/202718:00Παναθλητικός - Παναθηναϊκός
16η23/01/202713:00ΠΑΟΚ - Πρωτέας Βούλας
24/01/202713:00Άρης - Παναθλητικός
24/01/202713:00Αμύντας - ΠΑΣ Γιάννινα
24/01/202714:30Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
24/01/202717:00Κρόνος Αγ. Δημητρίου - Αθηναϊκός
24/01/202717:00Πανσερραϊκός - ΑΚ Καβάλας
17η30/01/202715:00Ολυμπιακός - Άρης
30/01/202717:00Αθηναϊκός - ΠΑΟΚ
30/01/202717:00ΠΑΣ Γιάννινα - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
31/01/202713:00ΑΚ Καβάλας - Παναθλητικός
31/01/202716:00Πρωτέας Βούλας - Παναθηναϊκός
31/01/202717:00Πανσερραϊκός - Αμύντας
18η06/02/202713:00Άρης - Πρωτέας Βούλας
06/02/202713:00ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα
06/02/202714:30Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός
06/02/202717:00Αμύντας - ΑΚ Καβάλας
06/02/202718:00Παναθλητικός - Ολυμπιακός
06/02/202714:00Κρόνος Αγ. Δημητρίου - Πανσερραϊκός
19η20/02/202717:00Αθηναϊκός - Άρης
20/02/202717:00ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός
21/02/202713:00ΑΚ Καβάλας - Ολυμπιακός
21/02/202713:00Αμύντας - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
21/02/202716:00Πρωτέας Βούλας - Παναθλητικός
21/02/202717:00Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ
20η27/02/202713:00ΠΑΟΚ - Αμύντας
27/02/202715:00Ολυμπιακός - Πρωτέας Βούλας
28/02/202713:00Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα
28/02/202714:30Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός
28/02/202717:00Κρόνος Αγ. Δημητρίου - ΑΚ Καβάλας
28/02/202718:00Παναθλητικός - Αθηναϊκός
21η06/03/202717:00Αθηναϊκός - Ολυμπιακός
06/03/202717:00ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθλητικός
07/03/202713:00ΑΚ Καβάλας - Πρωτέας Βούλας
07/03/202713:00Αμύντας - Παναθηναϊκός
07/03/202717:00Πανσερραϊκός - Άρης
07/03/202717:00Κρόνος Αγ. Δημητρίου - ΠΑΟΚ
22η13/03/202713:00ΠΑΟΚ - ΑΚ Καβάλας
13/03/202715:00Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα
14/03/202713:00Άρης - Αμύντας
14/03/202714:30Παναθηναϊκός - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
14/03/202716:00Πρωτέας Βούλας - Αθηναϊκός
14/03/202719:00Παναθλητικός - Πανσερραϊκός

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