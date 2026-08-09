Το πρόγραμμα της Α1 Γυναικών για τη νέα αγωνιστική περίοδο έγινε γνωστό, με το ενδιαφέρον να στρέφεται από νωρίς στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις 31 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, στην πρώτη «μάχη» των δύο ομάδων για τη νέα σεζόν. Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου, στο «Παύλος Γιαννακόπουλος», για τη 14η αγωνιστική.

Παράλληλα, ο πρωταθλητής Αθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην 7η αγωνιστική (21/11, 17:00), ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην έδρα των «πρασίνων» στην 18η αγωνιστική (6/2, 14:30). Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, θα αντιμετωπίσει τον Αθηναϊκό στο ΣΕΦ στην 10η αγωνιστική (12/12, 15:00), ενώ το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στην έδρα του Αθηναϊκού στην 21η αγωνιστική (6/3, 17:00).

Το πρόγραμμα