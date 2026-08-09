Το πρόγραμμα της Α1 Γυναικών για τη νέα αγωνιστική περίοδο έγινε γνωστό, με το ενδιαφέρον να στρέφεται από νωρίς στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις 31 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, στην πρώτη «μάχη» των δύο ομάδων για τη νέα σεζόν. Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου, στο «Παύλος Γιαννακόπουλος», για τη 14η αγωνιστική.
Παράλληλα, ο πρωταθλητής Αθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην 7η αγωνιστική (21/11, 17:00), ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην έδρα των «πρασίνων» στην 18η αγωνιστική (6/2, 14:30). Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, θα αντιμετωπίσει τον Αθηναϊκό στο ΣΕΦ στην 10η αγωνιστική (12/12, 15:00), ενώ το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στην έδρα του Αθηναϊκού στην 21η αγωνιστική (6/3, 17:00).
Το πρόγραμμα
|Αγωνιστική
|Ημερομηνία
|Ώρα
|Αγώνας
|1η
|03/10/2026
|15:00
|Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός
|04/10/2026
|13:00
|Άρης - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
|04/10/2026
|14:30
|Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
|04/10/2026
|16:00
|Πρωτέας Βούλας - ΠΑΣ Γιάννινα
|04/10/2026
|17:00
|Αθηναϊκός - ΑΚ Καβάλας
|04/10/2026
|18:00
|Παναθλητικός - Αμύντας
|2η
|10/10/2026
|13:00
|ΠΑΟΚ - Άρης
|10/10/2026
|17:00
|ΠΑΣ Γιάννινα - Αθηναϊκός
|11/10/2026
|13:00
|Αμύντας - Ολυμπιακός
|11/10/2026
|13:00
|ΑΚ Καβάλας - Παναθηναϊκός
|11/10/2026
|17:00
|Κρόνος Αγ. Δημητρίου - Παναθλητικός
|11/10/2026
|17:00
|Πανσερραϊκός - Πρωτέας Βούλας
|3η
|17/10/2026
|15:00
|Ολυμπιακός - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
|17/10/2026
|17:00
|Αθηναϊκός - Πανσερραϊκός
|18/10/2026
|13:00
|Άρης - Παναθηναϊκός
|18/10/2026
|13:00
|ΑΚ Καβάλας - ΠΑΣ Γιάννινα
|18/10/2026
|16:00
|Πρωτέας Βούλας - Αμύντας
|18/10/2026
|19:00
|Παναθλητικός - ΠΑΟΚ
|4η
|24/10/2026
|13:00
|ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
|25/10/2026
|13:00
|Άρης - ΑΚ Καβάλας
|25/10/2026
|13:00
|Αμύντας - Αθηναϊκός
|25/10/2026
|14:30
|Παναθηναϊκός - Παναθλητικός
|25/10/2026
|17:00
|Κρόνος Αγ. Δημητρίου - Πρωτέας Βούλας
|25/10/2026
|17:00
|Πανσερραϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα
|5η
|31/10/2026
|15:00
|Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
|31/10/2026
|17:00
|Αθηναϊκός - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
|31/10/2026
|17:00
|ΠΑΣ Γιάννινα - Αμύντας
|01/11/2026
|13:00
|ΑΚ Καβάλας - Πανσερραϊκός
|01/11/2026
|16:00
|Πρωτέας Βούλας - ΠΑΟΚ
|01/11/2026
|19:00
|Παναθλητικός - Άρης
|6η
|07/11/2026
|13:00
|Άρης - Ολυμπιακός
|07/11/2026
|13:00
|ΠΑΟΚ - Αθηναϊκός
|07/11/2026
|13:00
|Αμύντας - Πανσερραϊκός
|07/11/2026
|14:30
|Παναθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας
|07/11/2026
|19:00
|Παναθλητικός - ΑΚ Καβάλας
|07/11/2026
|14:00
|Κρόνος Αγ. Δημητρίου - ΠΑΣ Γιάννινα
|7η
|21/11/2026
|15:00
|Ολυμπιακός - Παναθλητικός
|21/11/2026
|17:00
|Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός
|21/11/2026
|17:00
|ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ
|22/11/2026
|13:00
|ΑΚ Καβάλας - Αμύντας
|22/11/2026
|16:00
|Πρωτέας Βούλας - Άρης
|22/11/2026
|17:00
|Πανσερραϊκός - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
|8η
|28/11/2026
|13:00
|ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός
|28/11/2026
|15:00
|Ολυμπιακός - ΑΚ Καβάλας
|29/11/2026
|13:00
|Άρης - Αθηναϊκός
|29/11/2026
|14:30
|Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα
|29/11/2026
|17:00
|Κρόνος Αγ. Δημητρίου - Αμύντας
|29/11/2026
|18:00
|Παναθλητικός - Πρωτέας Βούλας
|9η
|05/12/2026
|17:00
|Αθηναϊκός - Παναθλητικός
|05/12/2026
|17:00
|ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης
|06/12/2026
|13:00
|Αμύντας - ΠΑΟΚ
|06/12/2026
|13:00
|ΑΚ Καβάλας - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
|06/12/2026
|16:00
|Πρωτέας Βούλας - Ολυμπιακός
|06/12/2026
|17:00
|Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός
|10η
|12/12/2026
|13:00
|ΠΑΟΚ - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
|12/12/2026
|15:00
|Ολυμπιακός - Αθηναϊκός
|13/12/2026
|13:00
|Άρης - Πανσερραϊκός
|13/12/2026
|14:30
|Παναθηναϊκός - Αμύντας
|13/12/2026
|16:00
|Πρωτέας Βούλας - ΑΚ Καβάλας
|13/12/2026
|18:00
|Παναθλητικός - ΠΑΣ Γιάννινα
|11η
|19/12/2026
|17:00
|Αθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας
|19/12/2026
|17:00
|Κρόνος Αγ. Δημητρίου - Παναθηναϊκός
|19/12/2026
|17:00
|Αμύντας - Άρης
|19/12/2026
|17:00
|Πανσερραϊκός - Παναθλητικός
|19/12/2026
|17:00
|ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός
|19/12/2026
|17:30
|ΑΚ Καβάλας - ΠΑΟΚ
|12η
|02/01/2027
|17:00
|ΠΑΣ Γιάννινα - Πρωτέας Βούλας
|03/01/2027
|13:00
|ΑΚ Καβάλας - Αθηναϊκός
|03/01/2027
|13:00
|Αμύντας - Παναθλητικός
|03/01/2027
|13:00
|ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
|03/01/2027
|17:00
|Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός
|03/01/2027
|17:00
|Κρόνος Αγ. Δημητρίου - Άρης
|13η
|09/01/2027
|15:00
|Ολυμπιακός - Αμύντας
|09/01/2027
|17:00
|Αθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα
|10/01/2027
|13:00
|Άρης - ΠΑΟΚ
|10/01/2027
|14:30
|Παναθηναϊκός - ΑΚ Καβάλας
|10/01/2027
|16:00
|Πρωτέας Βούλας - Πανσερραϊκός
|10/01/2027
|18:00
|Παναθλητικός - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
|14η
|16/01/2027
|13:00
|ΠΑΟΚ - Παναθλητικός
|16/01/2027
|17:00
|ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΚ Καβάλας
|17/01/2027
|13:00
|Αμύντας - Πρωτέας Βούλας
|17/01/2027
|14:30
|Παναθηναϊκός - Άρης
|17/01/2027
|17:00
|Πανσερραϊκός - Αθηναϊκός
|17/01/2027
|17:00
|Κρόνος Αγ. Δημητρίου - Ολυμπιακός
|15η
|20/01/2027
|15:00
|Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
|20/01/2027
|16:00
|Πρωτέας Βούλας - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
|20/01/2027
|17:00
|Αθηναϊκός - Αμύντας
|20/01/2027
|17:00
|ΠΑΣ Γιάννινα - Πανσερραϊκός
|20/01/2027
|17:30
|ΑΚ Καβάλας - Άρης
|20/01/2027
|18:00
|Παναθλητικός - Παναθηναϊκός
|16η
|23/01/2027
|13:00
|ΠΑΟΚ - Πρωτέας Βούλας
|24/01/2027
|13:00
|Άρης - Παναθλητικός
|24/01/2027
|13:00
|Αμύντας - ΠΑΣ Γιάννινα
|24/01/2027
|14:30
|Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
|24/01/2027
|17:00
|Κρόνος Αγ. Δημητρίου - Αθηναϊκός
|24/01/2027
|17:00
|Πανσερραϊκός - ΑΚ Καβάλας
|17η
|30/01/2027
|15:00
|Ολυμπιακός - Άρης
|30/01/2027
|17:00
|Αθηναϊκός - ΠΑΟΚ
|30/01/2027
|17:00
|ΠΑΣ Γιάννινα - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
|31/01/2027
|13:00
|ΑΚ Καβάλας - Παναθλητικός
|31/01/2027
|16:00
|Πρωτέας Βούλας - Παναθηναϊκός
|31/01/2027
|17:00
|Πανσερραϊκός - Αμύντας
|18η
|06/02/2027
|13:00
|Άρης - Πρωτέας Βούλας
|06/02/2027
|13:00
|ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα
|06/02/2027
|14:30
|Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός
|06/02/2027
|17:00
|Αμύντας - ΑΚ Καβάλας
|06/02/2027
|18:00
|Παναθλητικός - Ολυμπιακός
|06/02/2027
|14:00
|Κρόνος Αγ. Δημητρίου - Πανσερραϊκός
|19η
|20/02/2027
|17:00
|Αθηναϊκός - Άρης
|20/02/2027
|17:00
|ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός
|21/02/2027
|13:00
|ΑΚ Καβάλας - Ολυμπιακός
|21/02/2027
|13:00
|Αμύντας - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
|21/02/2027
|16:00
|Πρωτέας Βούλας - Παναθλητικός
|21/02/2027
|17:00
|Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ
|20η
|27/02/2027
|13:00
|ΠΑΟΚ - Αμύντας
|27/02/2027
|15:00
|Ολυμπιακός - Πρωτέας Βούλας
|28/02/2027
|13:00
|Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα
|28/02/2027
|14:30
|Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός
|28/02/2027
|17:00
|Κρόνος Αγ. Δημητρίου - ΑΚ Καβάλας
|28/02/2027
|18:00
|Παναθλητικός - Αθηναϊκός
|21η
|06/03/2027
|17:00
|Αθηναϊκός - Ολυμπιακός
|06/03/2027
|17:00
|ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθλητικός
|07/03/2027
|13:00
|ΑΚ Καβάλας - Πρωτέας Βούλας
|07/03/2027
|13:00
|Αμύντας - Παναθηναϊκός
|07/03/2027
|17:00
|Πανσερραϊκός - Άρης
|07/03/2027
|17:00
|Κρόνος Αγ. Δημητρίου - ΠΑΟΚ
|22η
|13/03/2027
|13:00
|ΠΑΟΚ - ΑΚ Καβάλας
|13/03/2027
|15:00
|Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα
|14/03/2027
|13:00
|Άρης - Αμύντας
|14/03/2027
|14:30
|Παναθηναϊκός - Κρόνος Αγ. Δημητρίου
|14/03/2027
|16:00
|Πρωτέας Βούλας - Αθηναϊκός
|14/03/2027
|19:00
|Παναθλητικός - Πανσερραϊκός