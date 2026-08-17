Νέο επεισόδιο στην κόντρα της Κέιτλιν Κλαρκ με την Έιντζελ Ρις ήρθε στην επιφάνεια κατά την αναμέτρηση των Ατλάντα Ντριμ με τις Ιντιάνα Φίβερ. Το παιχνίδι είχε φτάσει στο 81-81, με τη Ρις να έχει την ευκαιρία να τελειώσει την υπόθεση στην κανονική διάρκεια, ωστόσο η προσπάθειά της για λέι απ δεν βρήκε στόχο και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση με την ομάδα της Κλαρκ να φεύγει με τη νίκη με 95-91.

Η κάμερα, όμως, πρόλαβε να καταγράψει την αντίδραση της σταρ των Φίβερ στην προσπάθεια της Ρις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κλαρκ παρακολούθησε το άστοχο τελείωμα της Ρις και χαμογέλασε με το στιγμιότυπο να γίνεται viral.

Η Κλαρκ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 9 ασίστ, οδηγώντας τις Φίβερ στη νίκη. Στην άλλη πλευρά, η Ρις είχε 15 πόντους, 14 ριμπάουντ και 6 ασίστ, αλλά μόλις 5/16 σουτ εντός πεδιάς.

Για να καταλάβει κανείς γιατί ένα χαμόγελο της Κλαρκ απέναντι σε ένα άστοχο σουτ της Ρις μπορεί να γίνει είδηση, πρέπει να γυρίσει δύο χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στον τελικό του NCAA το 2023. Η LSU της Ρις αντιμετώπιζε την Άιοβα της Κλαρκ και κατέκτησε τον τίτλο. Προς το τέλος του αγώνα, η Ρις έκανε μια χαρακτηριστική χειρονομία προς την Κλαρκ, δείχνοντας το δάχτυλο προς το δαχτυλίδι της και στη συνέχεια το «You can't see me (σ.σ. δεν μπορείς να με δεις)».

Από εκείνη τη στιγμή, οι δύο παίκτριες μπήκαν άθελά τους σε ένα αφήγημα που ξεπέρασε κατά πολύ το αγωνιστικό κομμάτι. Το διαδίκτυο χωρίστηκε σε στρατόπεδα, με άλλους να θεωρούν τη συμπεριφορά της Ρις προκλητική και άλλους να υπενθυμίζουν ότι αντίστοιχες κινήσεις είχε κάνει και η ίδια η Κλαρκ στο παρελθόν. Η ιστορία, φυσικά, ακολούθησε τις δύο γυναίκες και στο επόμενο βήμα της καριέρας τους. Κλαρκ και Ρις βρέθηκαν στο WNBA, αυτή τη φορά ως επαγγελματίες και αντίπαλες. Οι μεταξύ τους αναμετρήσεις έγιναν από τις πιο πολυσυζητημένες της λίγκας και κάθε επαφή τους απέκτησε αυτομάτως μεγαλύτερο βάρος με την κόντρα τους να φτάνει μέχρι και την Team USΑ.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι όσο κι αν γίνεται viral κάθε κόντρα τους στο διαδίκτυο τόσο η Κλαρκ έχει μιλήσει με θετικά λόγια για τη Ρις και έχει εκφράσει τον θαυμασμό της για εκείνη, όσο και η Ρις, από την πλευρά της, έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι ο ανταγωνισμός τους αφορά το μπάσκετ και όχι την προσωπική τους σχέση.