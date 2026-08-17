Νταϊάνα Τοράσι: Η γυναίκα πίσω από το Νο3 του Φοίνιξ που της χάρισε τη δική της οδό!

Η Νταϊάνα Τοράσι, η πρώτη σκόρερ του WNBA είδε τη φανέλα της με το θρυλικό Νο. 3 των Φοίνιξ Μέρκιουρι να αποσύρεται μετά από 20 χρόνια που διέπρεψε φορώντας το.

Η ομάδα του Φοίνιξ την ενέταξε στο Ring of Honor και απέσυρε οριστικά το Νο3 της 44χρονης πλέον Τοράσι, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο έναν κύκλο που ξεκίνησε το 2004 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 με τους αριθμούς να «μιλούν» από μόνοι τους. Είναι η πρώτη σκόρερ στην ιστορία του WNBA με 10.646 πόντους, έχοντας μάλιστα διαφορά μεγαλύτερη των 2.000 πόντων από τη δεύτερη. Παράλληλα, παραμένει η κορυφαία σκόρερ από την περιφέρεια στην ιστορία της διοργάνωσης, έχοντας καταγράψει το ρεκόρ στα εύστοχα τρίποντα. Έχει αναδειχθεί 11 φορές All Star, 6 φορές ΄ςχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 3 φορές πρωταθλήτρια του WNBA, 2 φορές MVP των τελικών, MVP της κανονικής διάρκειας το 2009 και Rookie της χρονιάς το 2004.

Some moments just hit different in slow motion 🎞️



Diana Taurasi becoming the newest member of the @PhoenixMercury Ring of Honor on Phantom Cam.#WNBASeason30 pic.twitter.com/O469CFFBQr — WNBA (@WNBA) August 17, 2026

Η βραδιά στο Φοίνιξ είχε, όμως, κάτι περισσότερο από αριθμούς και τίτλους. Η Τοράσι στάθηκε μπροστά στους ανθρώπους που τη συνόδευσαν για δύο δεκαετίες και μίλησε για τη σχέση της με την πόλη και τους φιλάθλους. Για εκείνη, οι Μέρκιουρι δεν ήταν απλώς η ομάδα όπου αγωνίστηκε. Ήταν το μέρος όπου μεγάλωσε, έπεσε, ξανασηκώθηκε και τελικά έγινε η αυτή που είναι σήμερα. «Αυτό το μέρος με έκανε αυτή που είμαι. Με αφήσατε να μεγαλώσω, να πέσω, να ξανασηκωθώ και μου δώσατε τον χώρο να γίνω αυτή που είμαι σήμερα», ήταν το μήνυμά της.

Forever feels like the only word big enough. pic.twitter.com/v4v8ifrZnF — Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) August 17, 2026

Μάλιστα, όταν μίλησε για τη στιγμή που το Νο3 θα ανέβαινε στην οροφή του γηπέδου, παραδέχθηκε πως ακόμη και μέσα της υπήρχε ένα μικρό κομμάτι ανταγωνισμού που δεν ήθελε να αποχωριστεί το παρκέ. «Όταν ο αριθμός σου ανέβει εκεί πάνω, δεν μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις πια. Τελείωσε. Αν υπήρχε ακόμη λίγη ανταγωνιστικότητα μέσα μου, νομίζω ότι σήμερα ανεβαίνει στην οροφή μαζί με τον αριθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πιο σημαντικό κομμάτι της κληρονομιάς της Τοράσι αποτυπώνεται στην υποδοχή των φιλάθλων του Φοίνιξ. Περισσότεροι από 16.500 άνθρωποι βρέθηκαν στο γήπεδο, σε μια λαμπερή βραδιά, ενώ εκατοντάδες φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί αρκετές ώρες νωρίτερα έξω από το γήπεδο, φορώντας τη φανέλα με το Νο3. Ακόμη και ο καύσωνας δεν ήταν αρκετός για να τους κρατήσει μακριά. Στις εξέδρες βρέθηκαν πρόσωπα που σημάδεψαν διαφορετικούς χώρους του αθλητισμού: ο 23 φορές χρυσός Ολυμπιονίκης Μάικλ Φελπς, η τρεις φορές MVP του WNBA Σέριλ Σουόπς, ο Ντέβιν Μπούκερ των Φοίνιξ Σανς, η πρώην συμπαίκτριά της Μπρίτνι Γκράινερ, η σύζυγός της Πένι Τέιλορ, αλλά και ο θρύλος του αμερικανικού football Λάρι Φιτζέραλντ.

All the stars are out tonight at Diana Taurasi's jersey retirement 🤩 pic.twitter.com/P8xaox5qoY — ESPN (@espn) August 17, 2026

Το ότι γίνεται λόγος για κάτι πολύ μεγαλύτερο από μία απόσυρση φανέλας φάνηκε από το γεγονός ότι λίγες ημέρες πριν από την τελετή, ένας δρόμος έξω από το γήπεδο των Μέρκιουρι πήρε το όνομα 10646 Taurasi Way. Δεν χρειάστηκε να βρεθεί ένα τυχαίο νούμερο. Επιλέχθηκαν οι 10.646 πόντοι που πέτυχε η Τοράσι στην καριέρα της στο WNBA, μετατρέποντας ένα στατιστικό επίτευγμα σε κομμάτι της καθημερινότητας της πόλης.

Κάπως έτσι, η ιστορία της Τοράσι συνεχίζει να βρίσκεται παντού στο Φοίνιξ, τόσο στην οροφή του γηπέδου όσο και στον δρόμο έξω από αυτό με το όνομά της...