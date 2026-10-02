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Παναθηναϊκός - Πανιώνιος: Πού και πότε θα γίνει ο τελικός του Super Cup Γυναικών
02/10/2026
ΒΟΛΕΙ

Παναθηναϊκός - Πανιώνιος: Πού και πότε θα γίνει ο τελικός του Super Cup Γυναικών

Μάρθα Χωριανοπούλου

Στο Ζηρίνειο θα αναμετρηθούν Παναθηναϊκός και Πανιώνιος για τον τελικό του Super Cup Γυναικών (10/10, 21:00).

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Παναθηναϊκός και Πανιώνιος ετοιμάζονται να ανοίξουν τη φετινή σεζόν, καθώς θα μονομαχήσουν στον τελικό του Super Cup Γυναικών.Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 21:00, στο κλειστό της Κηφισιάς, το Ζηρίνειο, με φόντο το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς.

Οι «Πράσινες» ως πρωταθλήτριες και ο «Ιστορικός» ως Κυπελλούχος Ελλάδας του 2026, θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο γήπεδο των Βορείων προαστίων. Αξίζει να αναφέρουμε πως για τον Πανιώνιο είναι μια ευκαιρία να κάνει το back to back. Καθώς την περσινή σεζόν η ομάδα έφτασε ξανά μέχρι τον τελικό του Super Cup, όπου αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό και πήρε τη νίκη με 3-2 σετ, κατακτώντας το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της.

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