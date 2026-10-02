H Σάκκαρη κάνει πρεμιέρα το πρωί του Σαββάτου (3/10) στο Πεκίνο

Η Μαρία Σάκκαρη μετά τη Σιγκαπούρη συνεχίζει την παρουσία της αυτή τη φορά στο China Open και το WTA 1000 του Πεκίνου.

Έχοντας περάσει χωρίς αγώνα στον 2ο γύρο, η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την 32χρονη Στορμ Χάντερ από την Αυστραλία, για μια θέση στη φάση των «32» του τουρνουά.

Το παιχνίδι ορίστηκε να γίνει το Σάββατο (3/10), θα είναι το 2ο στο πρόγραμμα στο court 6 και θα αρχίσει μετά τις 07:30 το πρωί, ώρα Ελλάδος.

Η αριστερόχειρας Χάντερ, που έδωσε προκριματικούς αγώνες στο Πεκίνο, έχει να επιδείξει όλες τις επιτυχίες της στο διπλό, όπου μετρά 10 συνολικά τίτλους.

Η νικήτρια θα περάσει στον 3ο γύρο όπου θα αντιμετωπίσει είτε την Ελίνα Σβιτόλινα (Νο.3 στο ταμπλό), είτε την Κατερίνα Σινιάκοβα, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει την ίδια πάνω κάτω ώρα στο «Brad Drewett».

Στο διπλό με συμπαίκτρια την Μπαντόσα

Η Μαρία Σάκκαρη, με συμπαίκτρια την Πάουλα Μπαντόσα, θα αγωνιστεί και στο διπλό και για τον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσουν τις Έλεν Πέρεζ (Αυστραλία) και Ντέμι Σιούρς (Ολλανδία).