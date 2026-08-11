Με «μαέστρο» την Ευαγγελία Τάνη τη νέα σεζόν ο ΠΑΟΚ

Σε μια ακόμα προσθήκη προχώρησε ο ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν στη Volley League Γυναικών, ανακοινώνοντας την Ευαγγελία Τάνη.

Η 22χρονη πασαδόρος ξεκίνησε την πορεία της στον Άρη, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό. Ο επόμενος σταθμός της καριέρας της ήταν ο Παναθηναϊκός, όπου έμεινε για δύο σεζόν μέχρι να μετακομίσει ξανά στη γενέτειρά της για τον Δικέφαλο του Βορρά.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα, Βόλεϊ γυναικών, ΠΑΟΚ F&U, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Ευαγγελία Τάνη, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένος στις 22/07/2004, η Ευαγγελία Τάνη αγωνίζεται ως πασαδόρος και έχει ύψος 182cm.

Η πορεία της ξεκίνησε στον Άρη Θεσσαλονίκης, όπου αγωνίστηκε από το 2020 έως το 2023, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες και εξελισσόμενη μέσα από τις απαιτήσεις της Volley League Γυναικών.

Οι εμφανίσεις της αποτέλεσαν το εφαλτήριο για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα της, με τον Ολυμπιακό να αποτελεί τον επόμενο σταθμό της τη σεζόν 2023-24.

Το 2024 μετακινήθηκε στον Παναθηναϊκό, όπου παρέμεινε για δύο αγωνιστικές περιόδους, μάλιστα οι εμφανίσεις της την περσινή αγωνιστική περίοδο συνέβαλλαν τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και στην πορεία έως τον τελικό του Challenge Cup γυναικών.

Παράλληλα, η αγωνιστική της αξία επιβεβαιώθηκε και σε διεθνές επίπεδο, καθώς έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος Γυναικών, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ F&U, η Ευαγγελία Τάνη, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

''Είμαι πολύ χαρούμενη που από φέτος θα αγωνίζομαι στην ομάδα του ΠΑΟΚ F&U. Είναι μία νέα πρόκληση για μένα και ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να δουλέψω σκληρά με τις συμπαίκτριές μου και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ευχαριστώ πολύ την Διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη. Εύχομαι να έχουμε μία χρονιά με υγεία, επιτυχίες και γεμάτη Μίκρα!''.

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Ευαγγελία!»

