Εξοργιστικά σχόλια για τη 19χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ενόργανη: «Αν έχανε 10 κιλά, θα ήταν καλύτερη»

Η Μανίλα Εσπόζιτο, η οποία στα 19 της χρόνια έχει ήδη δύο ολυμπιακά μετάλλια στην ενόργανη γυμναστική, υπέστη bodyshaming με αφορμή την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, όπου κατάφερε μάλιστα να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο από την προπόνησή της στη δοκό ισορροπίας, το οποίο δημοσίευσε η ιταλική ομοσπονδία στα social media. Κάτω από την ανάρτησή τους, αρκετοί χρήστες εστίασαν στη σωματική της διάπλαση και στα κιλά της, αφήνοντας σχόλια όπως «είναι λίγο βαριά», ενώ υπήρξε και το ακραίο «αν ζύγιζε 10 κιλά λιγότερα, θα ήταν ακόμα καλύτερη».

Η ίδια η Εσπόζιτο επέλεξε να μην απαντήσει απευθείας με κάποια δήλωση, αντίθετα, αναδημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από άλλους χρήστες που καταδίκαζαν το περιστατικό και στηλίτευαν τη συμπεριφορά των ανώνυμων χρηστών που σχολίαζαν το σώμα της. Σε αυτές τις αναδημοσιεύσεις, η 19χρονη Ιταλίδα προσέθεσε απλώς εικονίδια με καρδιές δείχνοντας την ευγνωμοσύνη της προς όσους την υπερασπίστηκαν.

Manila Esposito (2006) and Giulia Perotti (2009) 🇮🇹 BB at the 2026 European Championships in Team Finals



Videos: BBC Sport pic.twitter.com/IB9ugdfrKD August 16, 2026

Στο πλευρό της στάθηκε η πρώην Ιταλίδα πρωταθλήτρια της ενόργανης Τζούλια Μπεντσίνι, η οποία ξέσπασε δημόσια στην πλατφόρμα «X», λέγοντας: «Ως πρώην αθλήτρια, αλλά πάνω απ' όλα ως άνθρωπος που μοιράστηκε το γυμναστήριο και τις προπονήσεις με τη Μανίλα Εσπόζιτο δεν μπορούσα να μείνω σιωπηλή απέναντι σε ορισμένα σχόλια».

Στο βίντεό της, η Μπεντσίνι εξήγησε την πραγματική αιτία πίσω από τις επιθέσεις που δέχθηκε η 19χρονη Ολυμπιονίκης, αναφέροντας: «Δυστυχώς, όταν μια αθλήτρια βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου και δείχνει ότι κανείς δεν μπορεί να την κουνήσει από εκεί, υπάρχει μόνο ένα πράγμα για το οποίο μπορείς να τής ασκήσεις κριτική και αυτό είναι το σώμα της».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στην ενόργανη γυμναστική πλέον απαιτούνται σώματα με περισσότερη δύναμη και μυϊκή μάζα για την εκτέλεση ασκήσεων πολύ υψηλότερου βαθμού δυσκολίας, ενώ έχουν παρέλθει οι εποχές που οι αθλήτριες έπρεπε να λιμοκτονήσουν για να διατηρηθούν σε συγκεκριμένο βάρος.