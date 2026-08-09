Η εξομολόγηση της Φραντσίσκα βαν Άλμσικ για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής και τις σκοτεινές πλευρές του πρωταθλητισμού

Η Φραντσίσκα βαν Άλμσικ, η θρυλική Γερμανίδα κολυμβήτρια με τους δύο παγκόσμιους και τους 18 ευρωπαϊκούς τίτλους, έκανε έναν απολογισμό των όσων έχει βιώσει στην επαγγελματική και προσωπική της πορεία, με αφορμή τα όσα έχει εξιστορήσει στο βιβλίο της με τίτλο «Ανάδυση».

Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, η 48χρονη πλέον βαν Άλμσικ αποκάλυψε τις σκοτεινές πτυχές μιας καριέρας που ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 14 ετών, η οποία σημαδεύτηκε από την τεράστια πίεση που δέχθηκε στο πλαίσιο του πρωταθλητισμού και τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αυτό της προξένησε.

Η ίδια στο βιβλίο της μιλά ανοιχτά για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής που αντιμετώπισε, σε μια ηλικία που οι προπονητές, οι γονείς, οι καθηγητές και οι μάνατζερ αποφάσιζαν τα πάντα για εκείνη. Το φαγητό ήταν τότε το μόνο πράγμα που μπορούσε να ελέγξει η ίδια. Για χρόνια πίστευε ότι η αξία της ως άνθρωπος εξαρτιώταν αποκλειστικά από τις επιτυχίες της στην κολύμβηση και από τα κιλά της, ενώ ακόμα και σήμερα παραδέχεται πως αυτή η «μάχη» δεν έχει τελειώσει εντελώς.

Παράλληλα, η Γερμανίδα πρωταθλήτρια περιέγραψε το ψυχολογικό βάρος του να μεγαλώνεις υπό την αδιάλειπτη κριτική των μέσων ενημέρωσης, τα οποία δεν δίσταζαν να τη διαπομπεύουν όταν τα αποτελέσματα που έφερνε στους δεν ήταν τα αναμενόμενα.

Χωρίς την ύπαρξη αθλητικών ψυχολόγων την εποχή εκείνη, ο κίνδυνος να καταστραφεί η ψυχική της υγεία ήταν τεράστιος και αυτή ήταν μια πραγματικότητα που βιώναν μαζί της χιλιάδες αθλήτριες. Παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε ποτέ να κατακτήσει ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο, περιγράφει το πώς νιώθει ευγνωμοσύνη μόνο και μόνο επειδή κατάφερε να βγει αλώβητη από αυτή τη διαδρομή χωρίς να χάσει μια για πάντα τον εαυτό της.

Σήμερα, έχοντας περάσει όσα έχει περάσει στον χώρο του αθλητισμού προσπαθεί μέσα από το κοινωφελές ίδρυμα που έχει δημιουργήσει να μάθει στα παιδιά κολύμπι, ενώ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς τους γονείς για την ανευθυνότητα που παρατηρεί στις παραλίες, αλλά και για όλα όσα οφείλουν να μαθαίνουν στα παιδιά για την αυτοεικόνα τους.