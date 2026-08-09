Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών: Η Γαλλία και η κατάρα των 73 ετών

Έχουν περάσει 73 ολόκληρα χρόνια από τότε που η Γαλλία κέρδισε το μοναδικό της μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών. Ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί; Θα μπορούσε επιτέλους να έρθει η ώρα φέτος που θα τερματιστεί μια οδυνηρά μακρά αναμονή;

Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες ομάδες στο παγκόσμιο στερέωμα και όλα τα π[ρογωνιστικά συγκλίνουν στο γεγονός ότι φέτος η Γαλλία θα ανέβει στο βάθρο. Κι αυτό είναι κάτι που τονίζεται ακόμα περισσότερο από την παρουσία της στη 2η θέση στον Παγκόσμια Κατάταξη της FIBA presented by Nike.

Έχοντας πιέσει τις ΗΠΑ μέχρι το τέλος στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο στο Παρίσι το 2024 και με σχεδόν όλες τις μεγάλες παίκτριές της παρούσες, η Γαλλία φαίνεται πως διαθέτει ό,τι χρειάζεται για να πετύχει στο Βερολίνο το μεγάλο στόχο της.

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ΠΩΣ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ

Η Γαλλία αξιοποίησε καλά το πλεονέκτημα της έδρας στο Προκριματικό Τουρνουά, κάνοντας ρεκόρ 5 νίκες και καμία ήττα στους αγώνες που φιλοξενήθηκαν στη Λυών. Με λίγα λόγια έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπoυ θα ταξιδέψει με την αυτοπεποίθηση που της αρμόζει κι έχοντας νικήσει από άνετα έως πάρα πολύ άνετα και τις 5 αντιπάλους της στον Προκριματικό.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ

1η αγωνιστική: Γαλλία 115-66 Φιλιππίνες (Νίκη)

2η αγωνιστική: Κολομβία 48-88 Γαλλία (Νίκη)

3η αγωνιστική: Γερμανία 63-85 Γαλλία (Νίκη)

4η αγωνιστική: Γαλλία 93-86 Νιγηρία (Νίκη)

5η αγωνιστική: Κορέα 62-89 Γαλλία (Νίκη)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΠΕΛΛΑ:

Η Γαλλία αρκέστηκε στην 7η θέση στην τελευταία διοργάνωση στο Σίδνεϊ το 2022

Αριθμός συμμετοχών (συμπεριλαμβανομένου του 2026): 12

Τελευταία συμμετοχή: 2022 (7η)

Καλύτερη θέση: 3η (1953)

Μετάλλια: 🥉(1953)

Η θέση της αυτή τη στιγμή στο FIBA World Ranking for Women, presented by Nike: 2η

Η ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.

Η αίσθηση του deja vu θα είναι έντονη για τη Γαλλία, αφού βρίσκεται στον Β’ Όμιλο με την Κορέα και τη Νιγηρία, τις οποίες αντιμετώπισε στο Προκριματικό Τουρνουά στη Λυών. Πέτυχε δύο νίκες και θα είναι τεράστια έκπληξη αν δεν επαναλάβει αυτό το αποτέλεσμα σε γερμανικό έδαφος. Η Γαλλία πάντως θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της εναντίον της Ουγγαρίας, σε έναν αγώνα που αναμένεται να είναι συναρπαστικός γιατί και η Ουγγαρία ταξιδεύσει στη Γερμανία με χαρακτήρα και όνειρα.

Αγώνες Φάσης Ομίλων

Ουγγαρία - Γαλλία (4 Σεπτεμβρίου)

Γαλλία - Κορέα (5 Σεπτεμβρίου)

Νιγηρία - Γαλλία (7 Σεπτεμβρίου)



ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

Γεμάτο με σπουδαία ονόματα είναι το ρόστερ της Γαλλίας. Κι αν για κάτι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία είναι η αστερόσκονη που φέρνουν τόσο η Μαρίν Γιοχάνες όσο και η Γκάμπι Γουίλιαμς. Είναι οι παίκτριες που θα ωθήσουν τη Γαλλία προς μία δόξα που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ σε παγκόσμια κύπελλο, 73 ολόκληρα χρόνια. Η πρώτη εξακολουθεί να είναι μία από τις πιο fun to watch παίκτριες στο παγκόσμιο μπάσκετ και η Williams είναι μία σπουδαία ηγέτιδα και στις δύο άκρες του παρκέ.

Θα δοθεί επίσης μεγάλη έμφαση στα ανερχόμενα αστέρια και, κυρίως, στην Ντομινίκ Μαλόνγκα και τη Λέιλα Λακάν. Το απίστευτο μήκος και η αθλητικότητα της Μαλόνγκα την οδήγησαν να κάνει ένα κάρφωμα στο Προκριματικό Τουρνουά, ενώ η εξαιρετική Λακάν έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο βελτιωμένες νεαρές επιθετικές στο γυναικείο μπάσκετ.



Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ

Η ελπίδα για τη Γαλλία είναι να συνεχίσει τη δυναμική της στην παγκόσμια σκηνή μετά από εκείνη τη σπουδαία παράσταση στο Παρίσι το 2024. Εχει τις παίκτριες, το βάθος, την ποιότητα και την εμπειρία για να τερματίσει την επικών διαστάσεων ξηρασία της. Παίκτριες όπως η Βαλεριάν Αγιάγι θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές ως ηγέτιδες και γενικά έχουν ό,τι χρειάζεται για να διαπρέψουν.

Ο μεγάλος φόβος είναι ότι η ιστορία τάσσεται εναντίον της. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσε ίσως ακόμη και τώρα να ονομαστεί ως η κατάρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επειδή είναι αδιανόητο ότι δεν έχουν κερδίσει μετάλλιο από τη δεκαετία του 1950 κι έπειτα. Ακόμα πιο εκπληκτικό είναι ότι από τότε δεν έχουν καν φτάσει στους ημιτελικούς.