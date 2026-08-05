Βανλού: Τι προσφέρει η σούπερ σταρ στον Αθηναϊκό

Θα έλεγε κανείς πως το δις πρωταθλήτρια Ευρώπης θα αρκούσε για να καταλάβει κανείς για την ποιότητα, την εμπειρία και το επίπεδο της νέας παίκτριας του Αθηναϊκού, αλλά η αλήθεια το ξεπερνά.

Μεταξύ κι άλλων δυνατών μεταγραφών που πραγματοποίησε στην μεταβατική περίοδο η ομάδα του Αθηναϊκού, είναι και αυτή της Τζούλι Βανλού, της 33χρονη Βελγίδας πόιντ-γκαρντ. Πολλοί μπορεί να την γνωρίζουν ως περσινή αντίπαλο του Αθηναϊκού καθώς αγωνίστηκε για την ομάδα της Μερσίν όπου και αντιμετώπισε την ομάδα του Βύρωνα στον τελικό Ευρώπης.

Ίσως βέβαια να τη θυμάστε και από το Ευρωμπάσκετ 2025 που διεχθήθει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου σήκωσε το κύπελλο Ευρώπης με την χώρα του Βελγίου. Κι αν παρακολουθείς έστω και λίγο τη λίγκα πέρα από τον ατλαντικό σίγουρα θα έχεις ακούσει το όνομα της και εκεί καθώς έχει τρέξει και τα παρκέ του WNBA. Όποια ιστορία και να θυμάσαι βέβαια μας κάνει διότι κάθε μία από αυτές αποδυκνύει ένα πράγμα. Η τζούλι Βανλού αποτελεί μία από τις πιο δυνατές μεταγραφές του ελληνικού μπάσκετ γυναικών για τη σεζόν 2026-27, που πρέπει οπωσδήποτε να παρακουλουθήσεις.

Κι αν ακόμη δεν έχεις πειστεί για αυτό, συνέχισε να διαβάζεις γιατί πρόκειται να αιτιολογήσουμε τον λόγο που ήρθε η ώρα να σημειώσεις στο ημερολόγιο σου το αγωνιστικό της πρόγραμμα.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή τους. Η Βανλού κατέχει τη θέση της πλέι μέικερ στο παιχνίδι. Για τους μπασκετικούς της παρέας, είναι ένα μαχητικό γκαρντ, με υψηλό IQ, διαβάζοντας και αντιλαμβάνοντας το κάθε παιχνίδι με την ακρίβεια ενός μαθητή-σπασίκλα, θα έλεγε κανείς. Από αυτούς τους μαθητές της τάξης που πάντοτε ρωτάς αν κατάλαβαν την άσκηση ή αν έλυσαν το πρόβλημα νούμερο τέσσερα στο διαγώνισμα των μαθηματικών, που κανένας άλλος στην τάξη δεν κατάφερε να λύσει.

Με απλά λόγια, είναι οργανώτρια υψηλής μπασκετικής αντίληψης. Διακρίνεται στο παιχνίδι πικ εν ρολ, διαβάζοντας την άμυνα σαν ανοιχτό βιβλίο, παίρνοντας συνήθως τη σωστή απόφαση πάσας ή και εκτέλεσης. Έχει εξαιρετικό τάιμινγκ και υψηλό ρυθμό στην κυκλοφορία της μπάλας.

Ας μην παραλείψουμε την ικανότητά της στο μακρινό σουτ, καθώς έχει χαρακτηριστεί ως μία εξαιρετική σουτέρ και, για την ακρίβεια, ως «ελίτ απειλή από την περιφέρεια». Με μία ματιά στα παιχνίδια της μπορεί να διακρίνει κανείς πως κινείται άψογα χωρίς την μπάλα και τιμωρεί τις άμυνες που της δίνουν χώρο ή περνούν κάτω από τα σκριν. Το παιχνίδι της θυμίζει τα θεμέλια του "παλαιότερου" στυλ παιχνιδιού με τις πατροπαράδοτες αρχές κίνησης χωρίς την μπάλα και την πιο "old school" μορφής του πλέι μέικερ. Με την αθλητικότητα της έχει καταφέρει να το ανεβάσει απλά επίπεδο.

Και για να ολοκληρώσουμε την αγωνιστική της περσόνα, θα προσθέσουμε τη μεγάλη ικανότητά της να αξιοποιεί τη μεγάλη διεθνή εμπειρία της προς όφελός της σε κάθε ευκαιρία, είτε επιθετική είτε αμυντική. Είναι ηγέτιδα και συνδετικός κρίκος της ομάδας.

Η πλούσια διεθνής εμπειρία της τής έχει χαρίσει την ικανότητα να παίζει σκληρά, να έχει τακτική ωριμότητα και βαθιά κατανόηση του παιχνιδιού, στοιχεία που έχει αναπτύξει μέσα από τη μακρόχρονη παρουσία της στα κορυφαία ευρωπαϊκά και αμερικανικά πρωταθλήματα και φυσικά, με την Εθνική ομάδα του Βελγίου.

Η καριέρα της μέχρι σήμερα

Η ελίτ ευρωπαϊκή της καριέρα ξεκίνησε στην Άσβελτ ης Σαραγόσα, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2023 υπέγραψε στη Γαλατασαράι της Τουρκίας, όπου και έμεινε για δύο χρόνια. Τη σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε με την ομάδα της Μερσίν και κατέκτησαν τον τίτλο του EuroCup.

Η καριέρα της πέρα από τον Ατλαντικό είναι πρόσφατη, καθώς η πρώτη της συμμετοχή στη λίγκα του WNBA ήταν το καλοκαίρι του 2024, όταν εντάχθηκε στην ομάδα των Ουάσινγκτον Μίστικς σε ηλικία 31 ετών. Μάλιστα, κατά τη θητεία της στην ομάδα Μίστικς, η Τζούλι Βανλού έγινε η ρούκι με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην ιστορία της ομάδας, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε η Άριελ Άτκινς.Την επόμενη κιόλας σεζόν, η Βανλού επιλέχθηκε από τις Γκόλντεν Στέιτ Βαλκίρις μέσω του ρόστερ των Ουάσινγκτον Μίστικς.

Μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με την Εθνική ομάδα του Βελγίου το 2025, η Βανλού ταξίδεψε απευθείας από την Αθήνα στο Σαν Φρανσίσκο, χάνοντας την τελετή υποδοχής στο Βασιλικό Παλάτι των Βρυξελλών, καθώς και τους εορτασμούς για την επιτυχία της Εθνικής ομάδας που πραγματοποιήθηκαν την επόμενη ημέρα.

Όταν έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από μια πτήση διάρκειας 18 ωρών, ενημερώθηκε μέσω διαδικτύου ότι το συμβόλαιό της είχε λυθεί και αποδεσμεύτηκε από την ομάδα. Η ιστορία αυτή είχε αίσιο τέλος, καθώς λίγες ημέρες αργότερα η Βελγίδα γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο με τις Λος Άντζελες Σπαρκς.

Στις 8 Μαΐου 2026, η Βανλού υπέγραψε με τις Νιου Γιορκ Λίμπερτι συμβόλαιο προσωρινής ενίσχυσης, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα η ομάδα των Λίμπερτι την αποδέσμευσε.

Το βιογραφικό της ολοκληρώνεται στην Εθνική ομάδα του Βελγίου, καθώς, όπως ήδη έχει αναφερθεί, έχουν κατακτήσει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους, έχοντας καθοριστικό ρόλο σε όλα τα παιχνίδια. Συμμετείχε επίσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 όπου και διακρίθηκε στην καλύτερη δεύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.

Η Βανλού έχει αγωνιστεί στην ίδια ομάδα με παίκτριες τεράστιου βεληνεκούς, με εμπειρία και ταλέντο που μόνο την εξελίσσουν και την προοδεύουν. Μία από αυτές τις παίκτριες είναι και η Έμμα Μέσεμαν, μία από τις καλύτερες σέντερ της εποχής. Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ένα, ανυπομονούμε να δούμε τη συνεργασία της στο παρκέ με τη Μαριέλλα Φασούλα, καθώς πρόκειται για ένα δίδυμο που φαίνεται πως θα ταιριάξει πολύ.

Είναι ακόμη Αύγουστος, αλλά για τους μπασκετόφιλους αυτή είναι η αρχή για την εκκίνηση της αντίστροφης μέτρησης για τον πρώτο αγώνα της σεζόν 2026-27 και η Τζούλι Βανλού είναι μία από τις μεταγραφές που θα ταράξουν τα νερά στα ελληνικά παρκέ.