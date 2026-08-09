Πήραν την αυστραλιανή ιθαγένεια δύο από τις Ιρανές παίκτριες που είχαν αρνηθεί να τραγουδήσουν τον εθνικό τους ύμνο

Δύο πρώην παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, η Φατεμέ Πασαντιντέ και η Ατεφέ Ραμεζανιζαντέ, έλαβαν επίσημα την αυστραλιανή ιθαγένεια.

Θυμίζουμε πως τον Μάρτιο του 2026 προκλήθηκε παγκόσμιος σάλος όταν κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Ασίας Γυναικών, οι παίκτριες αρνήθηκαν των Ιρανών να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της πατρίδας τους, εκφράζοντας έτσι τη συμπαράστασή τους στους διαδηλωτές που εναντιώνονταν στο ιρανικό καθεστώς.

Μετά από αυτήν την πράξη διαμαρτυρίας τους, οι δύο ποδοσφαιρίστριες εγκατέλειψαν την εθνική ομάδα και υπέβαλαν αίτημα πολιτικού ασύλου στην Αυστραλία, καθώς αντιμετώπιζαν απειλές τόσο για τη ζωή των ίδιων όσο και των οικογενειών τους.

Στην πατρίδα τους χαρακτηρίστηκαν «προδότριες», γεγονός που έκανε επικίνδυνη την επιστροφή τους. Σημειώνεται ότι αρχικά και άλλα πέντε άτομα είχαν υποβάλει παρόμοια αιτήματα ασύλου, τα οποία όμως στη συνέχεια απέσυραν.

Έκτοτε, οι δύο αυτές αθλήτριες παρέμειναν στην Αυστραλία και εθεάθησαν να προπονούνται με τον σύλλογο Μπρισμπέιν Ρόαρ, χωρίς ωστόσο να έχουν αγωνιστεί ακόμα σε κάποιον επίσημο αγώνα με την ομάδα αυτή.

Την περασμένη Τετάρτη, η κυβέρνηση της Αυστραλίας τις καλωσόρισε επίσημα ως πολίτες της χώρας, ενώ σε δηλώσεις της, η Ραμεζανιζαντέ έκανε λόγο για μια «πραγματικά ξεχωριστή και αλησμόνητη ημέρα», δηλώνοντας υπερήφανη και βαθιά ευγνώμων που έγινε πολίτης της Αυστραλίας. Από την πλευρά της, η Πασαντιντέ τόνισε πως «τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν επαρκώς» το πώς αισθάνεται για αυτήν την εξέλιξη .