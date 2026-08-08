Νέα διάσταση στη συζήτηση γύρω από τα κριτήρια συμμετοχής στο μπάσκετ γυναικών έδωσε ο Ενές Καντέρ Φρίντομ προχωρώντας σε μία πολύ ιδιαίτερη κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις στα social media. Ο Τούρκος πρώην NBAer που δεν αγωνίζεται σε κάποια ομάδα τα τελευταία χρόνια, δήλωσε συμμετοχή στο Draft του WNBA για το 2027.

«Μετά από προσεκτική εξέταση και αφού μελέτησα τις ισχύουσες οδηγίες επιλεξιμότητας, δηλώνω επίσημα πως είμαι υποψήφιος για το WNBA», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καντέρ, προσθέτοντας πως εφόσον η δήλωση ταυτότητας αποτελεί το μοναδικό κριτήριο, θεωρεί ότι καλύπτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να αγωνιστεί στη λίγκα.

Ο Καντέρ δεν ήταν ο μοναδικός πρώην NBAer που ανακοίνωσε πρόθεση να διεκδικήσει θέση στο WNBA Draft του 2027. Στη σχετική συζήτηση μπήκε και ο Ρόις Γουάιτ, ο οποίος είχε επιλεγεί στον πρώτο γύρο του NBA Draft του 2012 από τους Houston Rockets. Ο Γουάιτ ανακοίνωσε επίσης πως σκοπεύει να δηλώσει συμμετοχή στο Draft, υποστηρίζοντας ότι αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα στο πλαίσιο της επαγγελματικής καλαθοσφαίρισης.

Η WNBPA, η Ένωση Παικτριών του WNBA, τοποθετήθηκε σχετικά λίγο μετά την ανακοίνωση των πρώην παικτών. Στην ανακοίνωσή της υπογράμμισε πως παραμένει προσηλωμένη στην προστασία του αθλητισμού γυναικών, ενώ παράλληλα τάχθηκε κατά οποιασδήποτε μορφής στοχοποίησης ή επίθεσης απέναντι σε τρανς ανθρώπους.

Η ανακοίνωση

«Προς όλους όσους αγαπούν αυτό το άθλημα: Η WNBPA εκπροσωπεί πάνω από 200 άτομα με διαφορετικές εμπειρίες ζωής, πολιτισμούς, τρόπους ζωής και απόψεις.

Υποστηρίζουμε τη δικαιοσύνη, την ισότητα, την ποικιλομορφία και την ένταξη. Αυτές είναι οι αξίες που ενώνουν αυτό το Σωματείο και του επιτρέπουν να προστατεύει τον αθλητισμό των γυναικών, επιφέροντας παράλληλα μετασχηματιστικές αλλαγές.

Το μίσος, η κακοποίηση και η δαιμονοποίηση οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των τρανσέξουαλ, δεν κάνουν παρά να τροφοδοτούν τον φόβο, τη διχόνοια και τη βλάβη. Θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε δύσκολες συζητήσεις. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψουμε να μας χρησιμοποιήσουν ως πολιτικά πιόνια».