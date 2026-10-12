LILI- LAND «THE GLOW EDITION»: Το ετήσιο ραντεβού της beauty κοινότητας επέστρεψε πιο λαμπερό από ποτέ

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τα Lili δημιούργησαν το πιο λαμπερό φεστιβάλ ομορφιάς, με τίτλο «LILI-LAND The Glow Edition», και κεντρικό μήνυμα «Find Your Glow», καθιερώνοντας ένα κοινό σημείο συνάντησης γύρω από την ομορφιά, τις νέες τάσεις και τους διαφορετικούς τρόπους έκφρασής της beauty κοινότητας. Tο Glass House φιλοξένησε τη φετινή διοργάνωση με εκπροσώπους των media, beauty & lifestyle opinion leaders, content creators και συνεργάτες του brand να δίνουν το παρών.

Στόχος του LILI-LAND είναι να δημιουργεί έναν χώρο όπου η ομορφιά δεν περιορίζεται στην ανακάλυψη προϊόντων, αλλά γίνεται αφορμή για ενημέρωση, εξερεύνηση και έκφραση. Τα Lili προσκαλούν τη beauty κοινότητα να ανακαλύψει νέες ιδέες & τάσεις, να έρθει σε επαφή με όσα διαμορφώνουν σήμερα τον κόσμο της ομορφιάς και να εμπνευστεί μέσα από μια διαφορετική, πιο βιωματική προσέγγιση.

Με αφετηρία το «Find Your Glow», οι καλεσμένοι περιηγήθηκαν σε θεματικές ζώνες, καθεμία αφιερωμένη σε διαφορετική πτυχή της προσωπικής φροντίδας και έκφρασης για τις κατηγορίες δέρμα, σώμα, μακιγιάζ, & μαλλιά — από το Skin Glow και τη φιλοσοφία της προετοιμασίας της επιδερμίδας, στο Body Sparkle, το Make Up Glam, το Hair Shine και το Scent Aura. Κάθε στάση αποτέλεσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ομορφιά κάθε καλεσμένου ανακαλύπτοντας νέους τρόπους περιποίησης και λάμψης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το Loyalty Corner, όπου οι καλεσμένοι ανακάλυψαν τα προνόμια του προγράμματος επιβράβευσης LILI, ενώ το VZK Beauty Cart, το Customization Bar τα υπερμεγέθη installations και τα interactive digital experiences εμπλούτισαν την εμπειρία των καλεσμένων δίνοντας τους την δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο.

Η βραδιά ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό kinetic balls show, που σηματοδότησε την έναρξη της φετινής διοργάνωσης με την εντυπωσιακή Μπέτυ Μαγγίρα να παίρνει τη σκυτάλη στην παρουσίαση συντονίζοντας ένα Power Talk με τη συμμετοχή του καταξιωμένου Δερματολόγου Dr. Στέλιου Αγγελίδη και την αναγνωρισμένη fashion influencer Έλενα Γαλύφα, με θέμα τις σύγχρονες τάσεις ομορφιάς και το Glow Effect. Η συζήτηση εστίασε στη σχέση ανάμεσα στη φροντίδα της επιδερμίδας, τη γνώση και τη σύγχρονη αντίληψη γύρω από την ομορφιά ενώ ακολούθησε και ένα live Glow make up Master Class από τον μοναδικό Make Up Artist, Φρέντυ Καλομπράτσο. Το LILI-LAND τίμησαν με την παρουσία τους επιδραστικές προσωπικότητες όπως η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο Λάκης Γαβαλάς, η Josephine, η Μαρία Κωνσταντάκη, η Κατερίνα Γκαγκάκη, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, η Ανθή Σαλαγκούδη, η Βάλια Χατζηθεοδώρου, η Ευαγγελία Τσιορλίδα, η Όλγα Ντάλα, η Ναταλία Swift, η Εύη Δαέλη, η Γεωργία Αβασκαντήρα, η Κέισι Μίζιου, η Μαρία Γεωργάκαινα πλήθος Content Creators, και εκπρόσωποι της beauty και lifestyle κοινότητας, ενώ η Κατερίνα Ψιμοπούλου ανέλαβε τη μουσική της βραδιάς με ένα DJ set.

Με το LILI-LAND «The Glow Edition», τα Lili, συνεχίζουν να εξελίσσονται ως μια πλατφόρμα συνάντησης και επικοινωνίας γύρω από τη beauty κουλτούρα. Ένας χώρος όπου προϊόντα, brands, τάσεις περιποίησης και διαφορετικές μορφές έκφρασης της ομορφιάς συναντιούνται, δημιουργώντας κάθε χρόνο νέες αφορμές μιας κοινότητας που ανακαλύπτει, μοιράζεται και λάμπει.

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