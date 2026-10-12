Ξανθοπούλου στο Gwomen: «Αυτό το MVP είναι δικαίωση, με μία λέξη»

Η Ελληνίδα λίμπερο Μαρτίνα Ξανθοπούλου μίλησε στο Gwomen για τη σπουδαία επιτυχία, τη σημασία της διάκρισης για τη θέση της και τη συνέχεια της χρονιάς.

Σε έναν τελικό με ένταση, ανατροπές και δυνατές συγκινήσεις, ο Πανιώνιος κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση του Super Cup, με τη Μαρτίνα Ξανθοπούλου να ξεχωρίζει και να κερδίζει το βραβείο της πολυτιμότερης παίκτριας.

Η διάκριση έχει ξεχωριστή σημασία για την ίδια, καθώς τα λίμπερο σπάνια βρίσκονται στο επίκεντρο ατομικών βραβείων, παρότι η συμβολή τους στο παιχνίδι είναι καθοριστική. Η Ξανθοπούλου στάθηκε στη σκληρή δουλειά της ομάδας, στη θέληση που έδειξε ακόμη και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά και στην ανάγκη να αναγνωρίζεται περισσότερο η προσφορά των αθλητριών που αγωνίζονται στη συγκεκριμένη θέση.

Μιλώντας στο Gwomen, η MVP του τελικού αναφέρθηκε στην κατάκτηση του τροπαίου, στο μήνυμα που στέλνει η προσωπική της διάκριση για όλα τα λίμπερο, αλλά και στην πρόκληση της έναρξης του πρωταθλήματος.

Οι δηλώσεις της Μαρτίνας Ξανθοπούλου στο Gwomen

Κατακτήσατε το Super Cup και αναδείχθηκες MVP του τελικού. Πώς νιώθεις για αυτή την επιτυχία;: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή την κατάκτηση. Δουλεύαμε πολύ σκληρά για αυτόν τον τίτλο και για αυτό το παιχνίδι εδώ και πολύ καιρό. Πιστεύω ότι οι κόποι μας ανταμείφθηκαν. Κάναμε πολύ καλή δουλειά μέσα στο γήπεδο και ακολουθήσαμε την τακτική μας σε πολλά σημεία του παιχνιδιού. Αυτό που έφερε τη νίκη, όμως, ήταν η θέληση και το γεγονός ότι δεν τα παρατήσαμε ούτε στιγμή, ακόμα και όταν ήμασταν πίσω στο σκορ».

Είναι σπάνιο για ένα λίμπερο να αναδεικνύεται MVP ενός τελικού. Τι σημαίνει για σένα αυτή η διάκριση;: «Δικαίωση, με μία λέξη. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται η δουλειά μας. Θεωρώ ότι με αυτόν τον τίτλο, χωρίς να θέλω να ακουστεί κάπως περίεργα, εκπροσωπώ όλα τα λίμπερο. Είναι πολύ σκληρή δουλειά αυτή που κάνουμε, αλλά πολλές φορές μένει στην αφάνεια και δεν επιβραβευόμαστε γι' αυτήν.

Με αυτόν τον τίτλο θεωρώ ότι κάπως δικαιωνόμαστε όλες. Πρέπει να φαίνεται περισσότερο η δουλειά μας και να αναγνωρίζεται αυτό που κάνουμε, όχι απαραίτητα με χρηματικές απολαβές, αλλά με την επιβράβευση που μας αξίζει. Η δουλειά μας είναι εξίσου σημαντική με εκείνη μιας επιθετικού που κερδίζει πόντους, μιας πασαδόρου ή μιας διαγώνιας. Είναι πολύ σημαντική και η δική μας συμβολή και θεωρώ ότι σιγά σιγά αναγνωρίζεται».

Ακολουθεί η έναρξη του πρωταθλήματος την επόμενη εβδομάδα. Πώς συνεχίζετε μετά την κατάκτηση του Super Cup;: «Σήμερα το χαιρόμαστε, αλλά από αύριο συγκεντρωνόμαστε σε αυτό. Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή, μας δίνει κουράγιο και μας ενθαρρύνει πολύ για τη συνέχεια. Δεν πρέπει, όμως, σε καμία περίπτωση να σταματήσουμε να προσπαθούμε. Θέλουμε να ξεκινήσουμε ιδανικά τη σεζόν στο πρωτάθλημα».