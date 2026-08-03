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Η 37άρα της Μίτσελ και το double-double της Κλαρκ δεν έφτασε για τις Ιντιάνα Φίβερ
03/08/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Η 37άρα της Μίτσελ και το double-double της Κλαρκ δεν έφτασε για τις Ιντιάνα Φίβερ

Παναγιώτης Αρταβάνης

Η 37αρα της Μίτσελ και το double-double της Κλαρκ δεν έφτασε για τις Ιντιάνα Φίβερ που ηττήθηκαν με 108-100 από τη Μινεσότα Λινξ.

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Παρά τις εξαιρετικές εμφανίσεις των Κλαρκ και Μίτσελ, η Ιντιάνα Φίβερ δεν τα κατάφερε κόντρα στη Μινεσότα και ηττήθηκε με 108-100.

Η Κέλσεϊ Μίτσελ ήταν σε καταπληκτική κατάσταση, σκοράροντας 37 πόντους, έχοντας 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ωστόσο δεν ήταν αρκετά, προκειμένου να δώσει τη νίκη στην ομάδα της.

Πέραν της Μίτσελ, για ακόμη μία φορά... έλαμψε και η Κέιτλιν Κλαρκ που σημείωσε double-double, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.

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