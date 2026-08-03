Η 37άρα της Μίτσελ και το double-double της Κλαρκ δεν έφτασε για τις Ιντιάνα Φίβερ

Παρά τις εξαιρετικές εμφανίσεις των Κλαρκ και Μίτσελ, η Ιντιάνα Φίβερ δεν τα κατάφερε κόντρα στη Μινεσότα και ηττήθηκε με 108-100.

Η Κέλσεϊ Μίτσελ ήταν σε καταπληκτική κατάσταση, σκοράροντας 37 πόντους, έχοντας 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ωστόσο δεν ήταν αρκετά, προκειμένου να δώσει τη νίκη στην ομάδα της.

Πέραν της Μίτσελ, για ακόμη μία φορά... έλαμψε και η Κέιτλιν Κλαρκ που σημείωσε double-double, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.