Μετά τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Φερεντσβάρος (2-3), οι παίκτριες των Θεσσαλονικιών πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκρισή τους στον τελικό του ομίλου του 2ου προκριματικού του Champions League.

Συγκεκριμένα τα κορίτσια του Θανάση Πατρικίδη, έγιναν μια αγκαλιά και τραγουδούσαν για τη μεγάλη νίκη που πέτυχαν κόντρα στην ουγγρική ομάδα. Μάλιστα ξεχώρισε η συγκινητική στιγμή όταν όλες οι παίκτριες του ΠΑΟΚ φωτογραφήθηκαν με τη φανέλα της αδικοχαμένης 15χρονης Άννα-Μαρία Πανταζώνη.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (17:30) στον τελικό την πρωταθλήτρια Νορβηγίας Μπραν και αν κερδίσουν θα προκριθούν στα Play Offs όπου εκεί δεν θα υπάρξουν όμιλοι αλλά διπλοί αγώνες. Αν χάσουν από την Μπραν δεν πάει να πει πως σταματάνε και την Ευρωπαϊκή του πορεία, καθώς θα συνεχίσουν στις «16» του Europa League.

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Photo Credits: Glomex