Ασταμάτητη! Η Κέιτλιν Κλαρ συνεχίζει να γράφει τη δική της... ιστορία στο WNBA, πετυχαίνοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Η Αμερικανίδα γκαρντ, πραγματοποίησε ακόμα μία... μυθική εμφάνιση στη νίκη των Ιντιάνα Φίβερ κόντρα στους Πόρτλαντ Φάιρ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με triple-double!

Συγκεκριμένα σημείωσε 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ... οδηγώντας την ομάδα της προς τη νίκη. Μεταξύ άλλων κατέγραψε το τέταρτο triple-double της καριέρας της, ενώ έγινε η 5η παίκτρια στην ιστορία του WNBA, που πετυχαίνει triple-double με 25+ πόντους!

Επίσης, ξεπέρασε την Κάντις Πάρκερ για την τέταρτη θέση στην κατάταξη όλων των εποχών του WNBA, με τα triple-double και ισοφάρισε την Σαμπρίνα Ιονέσκου για τα τρία περισσότερα triple-double στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Όσον αφορά την Σόφι Κάνινγκχαμ, σκόραρε 13 πόντους, ενώ είχε και 3 ασίστ.

OH MY CLARK 😱



Caitlin Clark beats the buzzer on an insane shot from behind the arc!



IND-PDX | ION

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