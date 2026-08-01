Ασταμάτητη! Η Κέιτλιν Κλαρ συνεχίζει να γράφει τη δική της... ιστορία στο WNBA, πετυχαίνοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
Η Αμερικανίδα γκαρντ, πραγματοποίησε ακόμα μία... μυθική εμφάνιση στη νίκη των Ιντιάνα Φίβερ κόντρα στους Πόρτλαντ Φάιρ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με triple-double!
Συγκεκριμένα σημείωσε 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ... οδηγώντας την ομάδα της προς τη νίκη. Μεταξύ άλλων κατέγραψε το τέταρτο triple-double της καριέρας της, ενώ έγινε η 5η παίκτρια στην ιστορία του WNBA, που πετυχαίνει triple-double με 25+ πόντους!
Επίσης, ξεπέρασε την Κάντις Πάρκερ για την τέταρτη θέση στην κατάταξη όλων των εποχών του WNBA, με τα triple-double και ισοφάρισε την Σαμπρίνα Ιονέσκου για τα τρία περισσότερα triple-double στην ιστορία του πρωταθλήματος.
Όσον αφορά την Σόφι Κάνινγκχαμ, σκόραρε 13 πόντους, ενώ είχε και 3 ασίστ.
OH MY CLARK 😱— WNBA (@WNBA) August 1, 2026
Caitlin Clark beats the buzzer on an insane shot from behind the arc!
IND-PDX | ION
Tap to watch: https://t.co/ih24ztRsZx pic.twitter.com/5DmmX3wxed
Another historic night for Caitlin Clark 🤩— WNBA (@WNBA) August 1, 2026
Clark recorded her fourth career triple-double to lead the @IndianaFever to victory, becoming just the fifth player in WNBA history to record a 25+ point triple-double!
She also passed Candace Parker for sole possession of fourth on… pic.twitter.com/pnIpVb8nAP