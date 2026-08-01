GWomen
WNBA: Νέα μυθική εμφάνιση της Κλαρκ με triple-double!
01/08/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

WNBA: Νέα μυθική εμφάνιση της Κλαρκ με triple-double!

Παναγιώτης Αρταβάνης

Η Κέιτλιν Κλαρκ συνεχίζει να... σπάει κάθε ρεκόρ στο WNBA, πετυχαίνοντας triple-double στη νίκη των Ιντιάνα Φίβερ κόντρα στους Πόρτλαντ Φάιρ.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Ασταμάτητη! Η Κέιτλιν Κλαρ συνεχίζει να γράφει τη δική της... ιστορία στο WNBA, πετυχαίνοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Η Αμερικανίδα γκαρντ, πραγματοποίησε ακόμα μία... μυθική εμφάνιση στη νίκη των Ιντιάνα Φίβερ κόντρα στους Πόρτλαντ Φάιρ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με triple-double!

Συγκεκριμένα σημείωσε 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ... οδηγώντας την ομάδα της προς τη νίκη. Μεταξύ άλλων κατέγραψε το τέταρτο triple-double της καριέρας της, ενώ έγινε η 5η παίκτρια στην ιστορία του WNBA, που πετυχαίνει triple-double με 25+ πόντους!

Επίσης, ξεπέρασε την Κάντις Πάρκερ για την τέταρτη θέση στην κατάταξη όλων των εποχών του WNBA, με τα triple-double και ισοφάρισε την Σαμπρίνα Ιονέσκου για τα τρία περισσότερα triple-double στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Όσον αφορά την Σόφι Κάνινγκχαμ, σκόραρε 13 πόντους, ενώ είχε και 3 ασίστ.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]