Αυτά είναι τα ποσά-ρεκόρ που θα πάρουν οι παίκτριες για το WNBA All-Star Game 2026

Χάρη στη νέα συμφωνία στο WNBA, οι αμοιβές των παικτριών για τη συμμετοχή τους στη μεγάλη γιορτή του πρωταθλήματος All-Star Game 2026, αυξήθηκαν κατακόρυφα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αντανακλώντας τη συνεχή ανάπτυξη και την ολοένα μεγαλύτερη δημοτικότητα του μπάσκετ γυναικών.

Σύμφωνα με τους νέους όρους, κάθε παίκτρια που θα συμμετάσχει στο All-Star Game του 2026 θα εισπράξει 15.000 δολάρια, ενώ η πολυτιμότερη παίκτρια της αναμέτρησης, η MVP, θα λάβει επιπλέον 20.000 δολάρια ως μπόνους για την εμφάνισή της.

Παράλληλα, αυξήθηκαν σημαντικά και τα χρηματικά έπαθλα για τους διαγωνισμούς του All-Star Weekend. Οι συμμετέχουσες στον διαγωνισμό δεξιοτήτων θα λάβουν 7.500 δολάρια, ενώ η νικήτρια θα κερδίσει επιπλέον 15.000 δολάρια. Στον διαγωνισμό τριπόντων, κάθε συμμετέχουσα θα λάβει με 10.000 δολάρια, ενώ η νικήτρια 20.000 δολάρια.

Επιπλέον χρηματικά μπόνους θα προσφέρει η χορηγός του WNBA, Aflac, η οποία θα ενισχύσει τα έπαθλα του διαγωνισμού τριπόντων. Οι τρεις πρώτες αθλήτριες θα λάβουν επιπλέον 40.000 δολάρια για την πρώτη θέση, 30.000 δολάρια για τη δεύτερη και 15.000 δολάρια για την τρίτη θέση. Η ίδια εταιρεία θα διαθέσει επίσης συνολικά 85.000 δολάρια επιπλέον για τον διαγωνισμό δεξιοτήτων.

Η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι εντυπωσιακή. Στο περσινό All-Star Game, οι παίκτριες είχαν λάβει μόλις 2.575 δολάρια για τη συμμετοχή τους, ενώ η MVP της διοργάνωσης, η σταρ των Μινεσότα Λινξ, Ναφίσα Κόλιερ, είχε κερδίσει 5.150 δολάρια για την εμφάνισή της. Αντίστοιχα, οι νικήτριες των διαγωνισμών δεξιοτήτων είχαν λάβει επίσης 2.575 δολάρια.

Φυσικά, αυτές οι σημαντικές αυξήσεις στις αμοιβές δεν θα μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί χωρίς τη δυναμική διεκδίκηση των ίδιων των αθλητριών. Για μήνες, οι παίκτριες του WNBA στάθηκαν ενωμένες και πάλεψαν για την αναγνώριση της αξίας τους.

Διαμαρτυρήθηκαν δημόσια, συναντήθηκαν με τους αρμόδιους φορείς, δημιούργησαν καμπάνιες και μηνύματα στήριξης, ενώ δεν δίστασαν να βγουν μπροστά και να απαιτήσουν όσα πίστευαν ότι δικαιούνται. Η αποφασιστικότητά τους ήταν τέτοια, που έφτασαν στο σημείο να εξετάζουν ακόμη και την αποχή από το επόμενο πρωτάθλημα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στη λίγκα πως η αλλαγή δεν μπορούσε πλέον να περιμένει.

Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι οι νέες, ιστορικές αμοιβές που βλέπουμε σήμερα. Και το σημαντικότερο; Αυτή φαίνεται να είναι μόνο η αρχή μιας νέας εποχής για το WNBA και για το μπάσκετ γυναικών συνολικά.